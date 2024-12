Non si ferma più la Focol di Legnano che in trasferta in Valchiavenna inanella un'altra vittoria, questa volta per tre a zero.

Un'altra grande vittoria per la Focol Legnano

La Fo.Co.L Legnano ha messo in mostra una performance concreta, sconfiggendo con decisione la Volley Academy V&V con un netto 3-0 nella serata del 21 dicembre 2024, disputata al Palazzetto Maloggia di Chiavenna.

Il primo set ha visto un equilibrio sostenuto tra le due squadre, con scambi prolungati e gioco tattico da entrambi i lati della rete. Nonostante la resistenza avversaria, Legnano ha chiuso il set a proprio favore con il punteggio di 25-23, grazie a una serie di attacchi decisivi e a una difesa impeccabile​.

Prendere il comando e rimanerci

Nel secondo set, Legnano ha incrementato il proprio vantaggio, dominando il campo con servizi potenti e una difesa granitica che ha limitato le opportunità di Valtellina, chiudendo il set 25-19. La squadra ha dimostrato un'intesa perfetta, con combinazioni di gioco che hanno disorientato l'avversario​.

Il terzo set ha confermato la superiorità di Legnano, che ha dilagato con un impressionante 25-15. La squadra ha esibito una forma eccellente, con attacchi rapidi e precisi che hanno lasciato poco spazio di manovra alle padrone di casa, sigillando così la vittoria in modo autoritario​.

I protagonisti della Serata

Coach Tettamanti ha iniziato la sfida di Chiavenna con Roncato al palleggio, Stafoggia opposto, in banda Mazzaro e Zingaro, Agazzi e Carcano al centro, con Brogliato liberi; nel corso del match ci sono stati diversi inserimenti positivi, come Lenna, impiegata a cementare la seconda linea, Corti in chiave offensiva, Nella e Fiscaletti in regia.

Giada Agazzi ha brillato particolarmente, distinguendosi per i suoi attacchi devastanti (6 punti col 46%) e muri efficaci (7 block-in), che hanno contribuito significativamente al successo del team​. In doppia cifra in termini offensivi anche Mazzaro e Corti (10).

Il cammino continua

Questo trionfo rafforza la posizione di Legnano nella classifica di Serie B1/A, con la squadra che ora guarda con ottimismo alle sfide future, mirando a mantenere lo stesso livello di intensità e coesione mostrate in questa partita.

Giulia Corti: "È stata una partita molto strana, già dai video che abbiamo preparato abbiamo visto che sarebbe stato un match inusuale, ma dovevamo stare attente a non far calare l'attenzione, cosa che abbiamo fatto e ce la siamo portata a casa"

Rebecca Fiscaletti: "Sicuramente durante le feste terremo alta l'attenzione, continueremo ad allenarci duramente per continuare a tenere alto questo ritmo che sta andando bene. Oggi ottimi 3 punti, continuiamo così!"

Il tabellino della partita

Volley Academy V&V-Fo.Co.L Legnano 0-3

(23-25, 19-25, 15-25)

Volley Academy V&V: Bertasi 8, Milani 13, Gambarotto, Resmini 4, Imparato 9, Manni 2, Fatone 6, Vukovic 2, Moreschi (L), Cerutti, Brezza 1. Allenatore: Iosi. Assistente: Bertolini.

Note: 5 ace (9 errori in battuta), 41% in ricezione (15% perfetta), 31% in attacco, 6 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Carcano 5, Brutti, Agazzi 14, Stafoggia 2, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 10, Filippini (L), Nella, Mazzaro (C) 10, Roncato 4, Zingaro 9. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (5 errori in battuta), 54% in ricezione (38% perfetta), 36% in attacco, 9 muri.