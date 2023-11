Grandi prove per la Ginnastica Skill di Canegrate con Sofia Nebuloni che fa il suo esordio nella Nazionale Gold e il doppio bronzo alla Winter club.

Un'altra grande prova per la ginnastica Skill

Esordio assoluto per la ginnastica Skill al campionato Nazionale Gold di specialità. L’orgoglio e l’emozione per essere arrivati sin qui a confrontarsi con le migliori ginnaste d’Italia sono palpabili. A Campobasso è stata una giornata storica e memorabile per la società canegratese e per Sofia Nebuloni, la prima skillina ad essere giunta sin qui con grande determinazione, lavoro, costanza e dedizione.

Sofia, nonostante le difficoltà di quest’anno, esegue uno splendido esercizio alla palla che la colloca in 9° posizione su 20 ginnaste, conquistando il suo miglior punteggio in questo campionato.

L’entusiasmo per questo risultato è alle stelle in tutta la famiglia Skill, in particolare tra le tecniche artefici di questo grande salto voluto e cercato con un lavoro minuzioso nelle lunghe ore passate in palestra.

E ora nuovamente al lavoro per i prossimi appuntamenti Gold e Silver che chiuderanno una stagione ricchissima di successi.

Doppio bronzo alla winter club

Sabato e domenica si è svolta a Capriolo la seconda prova della Winter Club, dove la ginnastica Skill ha migliorato i risultati della prima prova conquistando ben 2 bronzi.

Le prime a salire sul terzo gradino del podio sono Aurora Carini, Carolina Cappellotto, Ester Sartorelli e Noemi Turchetti, sostenute dalla compagna Giulia Fanizzi non presente a questa prova, nella categoria LD Open. Una gara di squadra solida e lineare per queste ragazze che conquistano anche ottimi punteggi a livello individuale con il secondo punteggio di Aurora alla fune e il terzo di Noemi alla palla.

Nella categoria LC Allieve la squadra composta da Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Ginevra Lampugnani, Marta Croci e Martina Stirparo dimostra notevoli miglioramenti chiudendo la prova in 7° posizione nonostante alcuni errori. Nelle singole specialità, Giorgia conquista un ottimo 2 posto al cerchio.

Nella categoria LC Open conquistano la terza posizione Carolina Toso, Martina Colombo, Rachele Monaco, Sara Messina con una prova di carattere e convincente. Rachele conquista anche un bel secondo posto al nastro.

Nella stessa categoria Emma Parini, Luna Paties-Montagner e Melania Lauria incappano in qualche errore, ma riescono comunque a conquistare un buon 7° posto su 21 squadre. Emma si aggiudica il miglior punteggio alla palla.

Ora tutte al lavoro per i nazionali di Rimini tra 15 giorni.