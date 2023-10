Un'altra grande prestazione della Fo.Co.L. che si gode il primato

Grande prestazione e vittoria per le ragazze della Fo.Co.L di Legnano che piegano anche Concorezzo e confermano il proprio primato in classifica.

Un'altra grande prestazione della Fo.Co.L.

E come nel migliore dei romanzi, come nei film di maggior successo, dopo che Concorezzo si è portata avanti per 2-0, ecco arrivare il colpo di scena: il ciak del regista apre un nuovo capitolo, mentre i tasti della macchina da scrivere dello sceneggiatore battono all’impazzata per dare pepe ad una trama che dovrà tenere incollati gli spettatori ore e ore davanti allo schermo.

Così Cavaleri e compagne spingono sull’acceleratore, poco a poco si prendono la scena, lasciando di stucco l’avversario, attonito di fronte alla rincorsa di una Fo.Co.L cinica, spietata, che dardeggia senza pietà il campo brianzolo.

Il recupero legnanese ha del commovente, non solo per il ribaltamento da 0-2 a 3-2, bensì per le rincorse concretizzate durante le stesse frazioni di gara, come l’iniziale svantaggio 0-4 in avvio di terzo set, o il 4-8 nel tie break. Atteggiamenti da squadra matura, esperta, unita, che sa quello che vuole e sa bene come ottenerlo: il successo ad ogni costo.

Prestazione che vale il primato in solitaria in campionato e che condanna Concorezzo alla prima sconfitta stagionale. Certamente sarà una lunga stagione, una dura battaglia che si protrarrà di sabato in sabato, ma cominciare così il campionato, al quarto successo su quattro, porta un’adrenalina e una carica inenarrabili!

Top-scorer biancorossa Moroni (23), seguita in doppia cifra da Aliberti (16, 62%), Mazzaro (15) e Carcano (11), autrice di cinque muri sugli undici totali di squadra.

Il premio MVP, offerto dalllo sponsor Antonio Sartori, Gioielliere in Legnano, è andato al libero biancorosso Chiara Lenna.

La cronaca della partita

Inizia bene il match della Fo.Co.L (Roncato-Moroni, Mazzaro-Zingaro, Aliberti-Carcano, Brogliato) che azzanna la preda con Carcano e due ace di Mazzaro, poi qualche errore di troppo per le ospiti (3-1, 6-2, 7-3) ma Concorezzo si ricompone e pressa con Giacomini, pareggiando prima i conti (9-9) poi sorpassando (10-12). Il break lanciato da Crippa pone le basi per la fuga che si chiude con l’ace di Marini per il 10-15. Ora la Centemero deve fare i conti con la Garra Biancorossa: Legnano replica colpo su colpo, con due muri di Carcano, tre fast di Aliberti e ace di Moroni (19-19). L’equilibrio dura poco perché le avversarie sfruttano Bilamour e si ritrovano avanti di due lunghezze, mantenute fino al 23-25 finale.

La stessa Bilamour apre le danze nel secondo set, provando a spingere la sua squadra ma la Fo.Co.L risponde a tono (5-5). Qui un buon parziale brianzolo porta avanti le ospiti (5-11), Legnano prova a riavvicinarsi ma Concorezzo è abile ad arginare i nostri contrattacchi, che vanno a segno con Mazzaro, Carcano e Banfi (cambio sulla diagonale insieme a Monni), poi fast di Aliberti, ma dall’altra parte Bilamour è precisa (11-16). Gap complicato da ricucire per la Fo.Co.L, così Concorezzo mette in cassaforte il primo punto della serata.

Il terzo set pare dare nuovamente ragione a Concorezzo: ace di Marini, grandi attacchi di Giacomini e Bilamour (0-4). Poi scatta una scintilla, qualcosa di magico, la famosa aria del PalaVolley che muta gli eventi. Moroni si scatena, Mazzaro ferisce dai 9 metri, Aliberti è un fulmine in fast: recuperiamo lo svantaggio e apriamo una gran fase punto a punto, in cui Moroni continua a cannoneggiare di prepotenza, alternando qualche colpo morbido, ma comunque letale. Concorezzo subisce il colpo ma non molla e si tiene in equilibrio (12-12), poi strappo legnanese grazie a Moroni, Zingaro e doppia Aliberti, ben pescate dall’ottima Roncato che spennella traiettorie e dipinge pallavolo (20-17), prima di inventarsi cannoniera, a muro, poi con un gran tocco di seconda che ci manda avanti di 6 lunghezze. La Centemero prova la rincorsa (23-17, 23-21), riesce anche ad annullarci un set point, prima di subire l’1-2: partita riaperta.

Grande avvio nella quarta frazione di gioco, con Legnano che ovviamente ha in testa soltanto l’eventuale tie break, mentre Concorezzo spera di prendersi l’intera posta. Moroni pressa fin da subito, poi ace di Carcano, ancora Moroni, fino ai due punti di Mazzaro, accompagnati dalla fast di Aliberti: la sinfonia biancorossa suona un bellissimo 10-6, allungo che si protrae fino al 12-7, con la collaborazione di alcuni errori ospiti che sfruttiamo a nostro favore. Altro bel parziale per la Fo.Co.L che graffia con Mazzaro, Moroni e Carcano, concretizzando ulteriormente la volata sul 18-11 di Zingaro. Concorezzo non riesce a controbattere e subisce, oltre che la regia, anche i punti di una Roncato straripante, a muro e in chiave offensiva (23-16). Ormai bisogna solo stringere i denti, crederci e continuare a spingere: inutile pregare le nostre ragazze che ormai giocano con un’adrenalina in corpo fuori da ogni comprensibilità umana, così Moroni, dopo il block-in di Carcano, ci porta al quinto set, insieme alla retroguardia protetta da Lenna e dalle compagne di reparto.

Concorezzo però pare ora essersi ritrovata, parte forte nel quinto e aggredisce, noi reggiamo l’urto con la prepotenza di Moroni (3-4), ma si va al cambio campo con le brianzole avanti (4-8). Alla ripresa però nuova scintilla, nuovo guizzo per una Fo.Co.L che è un vulcano pronto ad esplodere: Mazzaro, Carcano, Zingaro, che poi cede il posto a capitan Cavaleri, e nuovamente Moroni che stampa anche un gran muro, fino all’out decisivo di Giacomini, per il conclusivo 15-12.

I commenti dei protagonisti

Chiara Lenna:

“Dal terzo set c’è stata una grande reazione, siamo uscite dai momenti di difficoltà, presenti in tutta la partita, fino a metà del quinto, siamo rimaste unite, pronte ad aiutarci a vicenda e a darci consigli quando qualcosa non andava e a parlarci tanto. L’unione del gruppo, della squadra, questa è la chiave del successo”.

Anna Aliberti:

“Tutto fa e tutto aiuta, abbiamo preparato bene la partita, siamo partite contratte nei primi due set, ci stava un po’ di tensione perché era il primo vero incontro in cui si giocavano punti pesanti, ma siamo state brave perché nei momenti decisivi tutte hanno fatto qualcosa in più per arrivare alla vittoria. Nel quinto doppiamente perché era ancora più difficile recuperare”.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Centemero Concorezzo 3-2

(23-25, 16-25, 25-22, 25-29, 15-12)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 11, Monni, Angelinetta, Moroni 23, Dall’Orso, Aliberti 16, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C), Mazzaro 15, Roncato 5, Zingaro 5. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace ( 10 errori in battuta), 42% in ricezione (24% perfetta), 38% in attacco, 11 muri.

Centemero Concorezzo: Villa 3, Piazza 12, Giacomini 19, Ghezzi (L), Stucchi (L), Neza 1, Pecoraro, Ditommaso, Crippa 12, Marini 3, Brutti, Couchond, Bilamour 26. Allenatore: Angelescu. Assistente: Penati.

Note: 7 ace (14 errori in battuta), 44% in ricezione (22% perfetta), 37% in attacco, 5 muri.