Una vittoria e una sconfitta per le squadre della Rari Nantes Legnano

Due match ostici per la Rari Nantes Legnano in PallaNuotoItalia, nella domenica appena trascorsa, con le difese che l’hanno fatta da padrona.

Una vittoria e una sconfitta per le squadre della rari Nantes

Alla piscina di Busto Arsizio, il Direttore Sportivo Gojko Separovic guidava prima gli Under 19, che hanno superato Bissone per 6-4, e poi i Senior Over 22, sconfitti di misura (4-5) da Acquarè Franciacorta. “Due partite difficili. Gli U19 l’hanno raddrizzata nel finale, dopo una grande prova in difesa. In particolare Paganelli, che ha rubato da solo una decina di palloni senza fare fallo, e Valentini, che arricchisce un bagaglio tecnico già notevole”, commenta coach Separovic, “anche i Senior hanno fatto il loro in difesa, ma dobbiamo lavorare sulla mentalità offensiva, perché tiriamo troppo poco, e sull’intensità nel nuoto”.

Under 19

PN Bissone-RNL: 4-6 (Parziali: 0-1, 2-1, 1-2, 1-2)

Marcatori RNL: Valentini 4, Paganelli 2

Senior O22

Acquarè Franciacorta-RNL: 5-4 (Parziali: 0-1, 1-2, 3-1, 1-0)

Marcatori RNL: Rosa 1, Megale 1, Terraneo 1, Ravaioli 1