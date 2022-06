Il girone di ritorno di serie A2 si è aperto con una sconfitta per 5-4 e una vittoria per 3-5 per la Sacco Legnano, impegnata a Torino contro le Avigliana Rebels nel big match del sabato.

Una vittoria e una sconfitta per la Sacco Legnano

In gara-1, le biancorosse sono partite bene portandosi sullo 0-2 e, dopo aver subito il pareggio, hanno rimesso la testa avanti nel terzo inning ma nel quarto le padrone di casa hanno ribaltato il risultato, portandosi su un 5-4 che è durato fino alla fine.

Anche in gara-2 le ospiti sono partite bene, volando di nuovo sullo 0-2, ma stavolta hanno concesso solo un punto alle rivali, prima di allungare sull’1-4. Negli ultimi due attacchi le piemontesi hanno cercato di riaprire i conti, ma sul 3-5 hanno dovuto issare bandiera bianca.

Dopo questi risultati, la Sacco ha conservato in classifica una vittoria di vantaggio proprio nei confronti delle rivali di giornata, terze e quindi ancora dietro nella corsa ai playoff.