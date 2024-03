Doppio match a Treviglio, nella domenica appena trascorsa, per le squadre della Rari Nantes Legnano impegnate nei rispettivi campionati PallaNuotoItalia.

Una vittoria e una sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Vittoria per 6-5 dei Senior, contro Vimercate Nuoto, in una sfida punto a punto caratterizzata da molti errori al tiro. Tuttavia, il parziale di 2-0 nel secondo tempo e la maggiore concentrazione messa in vasca rispetto agli ultimi match consegnano la vittoria finale della RNL.

Vimercate Nuoto-RNL: 5-6 (Parziali: 2-2, 0-2, 1-1, 2-1)

Marcatori RNL: Terraneo 2, Rosa 1, Megale 1, Lucchiari 1, Ravaioli 1

La sconfitta per i ragazzi dell'under 15

Buon inizio (Parziale di 2-0) degli Under 15 B1 contro Acquarè Franciacorta. Poi, però, qualcosa s’inceppa in attacco, gli avversari pareggiano i conti prima dell’intervallo lungo con un parziale di 4-2 e infine si aggiudicano la vittoria per 7-5.

Acquarè Franciacorta-RNL: 7-5 (Parziali: 0-2, 4-2, 2-0, 1-1)

Marcatori RNL: Maugeri 2, Dall’Omo 2, Bodini 1