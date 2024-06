Una vittoria e una sconfitta per il Legnano in A2

Una vittoria e una sconfitta in Friuli per le ragazze del Legnano della serie A2, impegnate nella prima giornata di ritorno a Castions di Strada, dove tra un mese si disputerà la Coppa del Mondo.

Le biancorosse, reduci dalla prima sconfitta stagionale con Bollate, hanno iniziato male il loro sabato finendo sotto 6-0 dopo il terzo inning. Nel quarto hanno abbozzato una reazione sbloccandosi almeno in attacco ma altri tre punti delle padrone di casa hanno addirittura aumentato il gap. A metà della quinta ripresa, col risultato invariato, il match si è quindi concluso 9-2 per manifesta.

Sulle ali dell'entusiasmo, le friulane si sono portate subito in vantaggio 1-0 in gara-2 ma le nostre ragazze sono riuscite a rimanere in scia e nel loro sesto attacco hanno pareggiato i conti. L'incontro è quindi proseguito e all'extra inning una volata di sacrificio di Abril Zaraid Marin Parra ha permesso a Emma Morettin di segnare il punto della vittoria per 2-1.