Una vittoria e una sconfitta nel playout per la A1

Una vittoria e una sconfitta per le ragazze del Legnano softball nel playout di serie A1 che sta chiudendo la stagione e che mette in palio un posto nella massima serie.

Sul diamante della Pubbliservice Old Parma, Anita Minari e compagne sono partite bene portandosi in vantaggio 2-3 nel primo inning di gara-1. Le padrone di casa hanno riportato tutto in equilibrio dopo la terza ripresa ma nella settima due tripli e una volata di sacrificio sono valsi lo 0-3 per il definitivo 3-6.

Grande equilibrio invece nella seconda sfida, rimasta inchiodata sullo 0-0 fino all'extra inning quando le padrone di casa sono riuscite a portare a casa il punto della vittoria e quindi del pareggio nella serie. La bella si giocherà domenica mattina alle 11, sempre a Parma.