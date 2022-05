Una vittoria e una sconfitta in vetta alla classifica per il Softball Legnano

La doppia gara

Le ragazze del Softball Legnano hanno prima vinto e poi perso con Bollate.

E’ stato un sabato assolutamente intenso per la Sacco Legnano, che nello scontro al vertice del girone A di serie A2 con la Lacomes New Bollate ha collezionato una vittoria per 2-0 e una sconfitta per 3-1 in due partite giocate con grande determinazione da entrambe le squadre.

Una vittoria e una sconfitta

Gara 1 è stata molto equilibrata, con giocate difensive di categoria superiore. In pedana, buon lavoro dei lanciatori, su tutti una straordinaria Carlotta Andorno, decisiva anche in attacco in quanto col suo triplo ha permesso a Minari e a Monti di segnare i due punti del vantaggio, difesi poi con grande tranquillità.

Gara-2 è stata simile ma la differenza l’ha fatta una partenza imprecisa con Federica Baule non in giornata e un errore importante su giro di doppio gioco di Mazzanti, peraltro per il resto molto positiva. Difficoltà anche in attacco nelle scelte del lancio giusto da battere, con un pizzico di fantasia in meno rispetto ad altre prestazioni.

Questo campionato, al contrario di quanto sta succedendo nel girone B, si deciderà all’ultima giornata e ogni sfida sarà determinante per decidere chi andrà ai playoff. La Sacco è comunque in salute pronta a spiccare il volo.