Una vittoria e due sconfitte per la Rari Nantes Legnano

Tre impegni per le squadre della Rari Nantes Legnano, nella domenica appena trascorsa, nei rispettivi campionati PallaNuotoItalia.

La prima delle tre squadre, tutte guidate dal Direttore Sportivo Gojko Separovic, a scendere in vasca è stata l’Under 19, vincente per 6-4 contro i Titans Bollate grazie a un poker di Valentini e a una doppietta di Paganelli. Bene la squadra, soprattutto nei due tempi centrali di gara.

RNL-Titans Bollate: 6-4 (Parziali: 1-1, 2-1, 3-1, 0-1)

Marcatori RNL: Valentini 4, Paganelli 2

Equilibrato il match dei senior

Molto equilibrato il match dei Senior contro Waterpolo Treviglio, dopo due tempi speculari (1-0 e 0-1) e molti errori al tiro. Il risultato finale di 5-6 vede infine spuntarla Treviglio.

RNL-Wp Treviglio: 5-6 (Parziali: 1-0, 0-1, 2-4, 2-1)

Marcatori RNL: Alessandrini 1, Rosa 1, Megale 1, Valentini 1, Barbini 1

Nulla da fare, invece, per gli U11, sconfitti da Waterpolo Treviglio per 12-2. Se il divario tra le due squadre era prevedibile, considerato che Treviglio è capolista a punteggio pieno, il Ds Separovic rileva un passo indietro nell’approccio alla gara, dopo i progressi che si erano visti negli ultimi match.

Wp Treviglio-RNL: 12-2 (Parziali: 4-0, 2-1, 4-0, 2-1)

Marcatori RNL: Cortellazzi 1, Viscardi 1

Le gare del nuoto sincronizzato

Domenica di gare (esercizi obbligatori) anche per il nuoto sincronizzato della Rari Nantes Legnano, con le piccole Esordienti C che a Seregno crescono nella loro tecnica e nella concentrazione. "Si sono dimostrate molto mature, hanno centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissate dopo l’ultima gara di gennaio. Come tecnici, io e Martina Tiraboschi siamo veramente contente dei continui miglioramenti e dell’ottimo livello che la squadra sta raggiungendo" commenta coach Cleofe Bonavia, responsabile del settore sincro della RNL.

Risultati:

Cattaneo Diana 7°

De Luca Melissa 21°

Bozic Bianca 26°

Sangiovanni Sara 31°