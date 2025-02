Una spenta Legnano cade a Desio

Trasferta amara a Desio per i Knights Legnano che hanno affrontato, in maniera un po’ influenzata, una RimaDesio in rampa di lancio e pronta alla fine del girone di ritorno. E sono stati i padroni di casa a gioire

La gara

Si capisce subito che la gara non sarà molto spettacolare.

Mastroianni segna da 3 e Desio risponde con Chiumenti e Elli, ma il ritmo è appesantito e i canestri di qualità sono merce rara e arrivano di solito da azioni un po' confuse. Nessuna delle due squadre ha il sopravvento e si continua a braccetto fino al 10’, che vede il punteggio di 23-23, dopo che Desio aveva preso 5 punti di vantaggio. Anche il secondo periodo non è di quelli che ti fa innamorare del gioco, i canestri sono abbastanza rari e ogni azione da un pò di peso allo stomaco come una cena natalizia. Legnano trova 3 punti di vantaggio con Gallizzi sul 27-30, ma poi si trova in difficoltà sulla zona brianzola che mette insieme il break per il 36-30, per poi rovinare tutto con Legnano che pareggia nuovamente con Gallizzi, Quarisa e Raivio per una gara che rimane in bilico sul 39-39 al 20’.

Il secondo tempo

Dopo l’intervallo la gara non cambia faccia e per Desio che va al +6 con Bartninkas e Cipolla, c’è la SAE Scientifica che recupera con Sodero e Raivio per il 47-49.

Solo negli ultimi 3 minuti del terzo periodo l’attacco dei Knights si ferma e lascia un break che sarà decisivo a Desio, che ringrazia e con Bartninkas e Perez arriva al 59-50. L’ultimo periodo sembra senza storia con Legnano che non segna mai e rimane a -9 per un lungo periodo di tempo.

Quando mancano 5’ alla fine però una fiammata di Mastroianni con 8 punti in fila riporta Legnano a -3, che diventa -1 con l’entrata di Gallizzi del 67-66. Qui torna la siccità offensiva biancorossa e negli ultimi possessi i Knights fatica a tirare comodamente, lasciando a Desio una vittoria per 76-69. Un paio di giorni e poi di nuovo in campo alla Soevis Arena contro Mestre dell’ex Mattia Ferrari.

Il tabellino