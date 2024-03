Partita fondamentale per i Knights di Legnano che al Palarquato si giocano gran parte delle speranze playoff, contro una squadra che nei confronti amichevoli e ufficiali ha sempre dato molto filo da torcere a Legnano.

Una sconfitta che vale il sesto posto per i Knights

Sacchettini è molto ispirato e i suoi punti firmano il 2-9 inziale; per i Bees ci pensano Seck e Preti a segnare e a metà del quarto il punteggio è di nuovo in pareggio sul 9-9. Raivio in penetrazione e Sipala dai liberi portano avanti Legnano ma il quarto è destinato a finire pari e, dopo i canestri di Bottioni, il periodo si chiude sul 16-16.

Nel secondo periodo sono i padroni di casa a imporre il loro ritmo e mettono subito un parziale di 10-0 chiuso da una tripla di Sabic che inizia a preoccupare i Knights, in difficoltà soprattutto in attacco contro la zona gialloblu.

Ci pensano Casini, Marino e Sacchettini a dare una scossa con i canestri da lontano e da vicino che permettono ai Knights di rientrare con uno 0-13 e riportarsi avanti per 28-31, con il quarto che si chiuderà sul 34-37 con i canestri di Bottioni, Venturoli, Scali e Sabic.

Alla ripresa Legnano macina piano piano il suo piano partita e con la tripla di Raivio arriva al 38-45 che innervosisce Fiorenzuola. Preti rompe il ghiaccio dalla lunetta e i successivi canestri di Bottioni e Giacchè riportano a meno di un possesso pieno la differenza tra le due squadre che continuano a braccetto fino al 47-50 del 30’.

L'ultimo periodo della partita

Nell’ultimo periodo i Knights con 8 punti di Fragonara e la tripla di Casini arrivano anche al +10 del 52-62 a 6’ dalla fine, ma quando sembra fatta, Sabic segna 10 punti in fila che riportano Fiorenzuola su 62-64. I liberi di Raivio danno il +4 a Legnano, Ricci schiaccia il -2 e sul canestro di Preti con fallo, si arriva al pareggio. Il punto che risulterà decisivo per il 67-66 finale lo segna però Venturoli dalla lunetta che ha dovuto sostituire proprio Preti infortunato. I Knights hanno anche il tiro della vittoria ma non entra e anche questa partita è decisa da un solo punto di scarto.

In un campionato illogico da ogni punto di vista, una vittoria a Rieti aveva voluto dire nono posto e una sconfitta a Fiorenzuola piazza i Knights nella avulsa al sesto posto, con il vantaggio e l’onere di avere tutto il destino nelle proprie mani nelle ultime 4 gare di campionato, in cima a un gruppo di 7 squadre a 30 punti.

Il tabellino della partita

FIORENZUOLA BEES - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 67-66 (16-16, 18-21, 13-13, 20-16)

Fiorenzuola Bees: Emir Sabic 17 (3/4, 3/8), Jacopo Preti 12 (2/4, 1/8), Riccardo Bottioni 9 (2/5, 1/2), Ilija Biorac 8 (4/5, 0/0), Noah Giacchè 7 (1/3, 1/2), Federico Ricci 7 (2/3, 0/2), Niccolò Venturoli 5 (2/3, 0/2), Magaye Seck 2 (1/1, 0/0), Alessio Re 0 (0/0, 0/0), Angelo Guaccio 0 (0/2, 0/1), Mourtada Gaye Serigne 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Noah Giacchè, Alessio Re 5) - Assist: 18 (Riccardo Bottioni 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 15 (3/8, 2/5), Michael Sacchettini 15 (7/9, 0/0), Juan Marcos Casini 12 (0/0, 4/4), Alberto Fragonara 8 (1/2, 2/4), Guido Scali 7 (3/6, 0/2), Andrea Sipala 4 (1/4, 0/0), Tommaso Marino 3 (0/1, 1/4), Riziero Ponziani 2 (1/4, 0/1), Marco Planezio 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Guido Scali 6) - Assist: 14 (Tommaso Marino 5)