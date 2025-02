Una giornata di basket Special Olympics alla Soevis Arena

Quella di oggi, domenica 16 febbraio, sarà una giornata di grande basket alla Soevis Arena (già PalaBorsani) di via Legnano 3 a Castellanza.

Torneo di basket Special Olympics alla Soevis Arena

Special Olympics Italia, in collaborazione con l’associazione sportiva Castoro Sport Legnano, propone un torneo di basket (cinque contro cinque unificato – Gironi BU e DU) dalle 9 alle 17. A seguire tutti invitati alla partita dei Knights.

In campo scenderanno gli atleti di Castoro Sport A e B, Polisportiva Sole Lissone B e C, Asad Biella, Amico Sport Cuneo, Pandha Torino A e B, Cuore Matto Torino A e B.

"Venite a fare il tifo per tutte le squadre e per l'inclusione"

Atleti di diverse età, ragazzi, giovani e adulti, accompagnati dai loro allenatori, da numerosi volontari, dalle famiglie, dai quali arriva, attraverso la presidente della Castoro Sport, Carmen Colombo, un caloroso invito alla cittadinanza:

"Venite a vederci, a fare il tifo per tutte le squadre, accompagnando in amicizia questi atleti Special Olympics, appassionati di sport, grazie al quale sperimentano una forma gioiosa e sana di inclusione".

Il 30 marzo sarà la volta dei Giochi Olimpici Speciali

La tappa odierna, organizzata con un forte impegno dai volontari e dallo staff della Castoro Sport, sarà seguita da un’altra giornata, il 30 marzo, sempre con Special Olympics, realtà internazionale che organizza, con cadenza quadriennale, i Giochi Olimpici Speciali.

Gli atleti Special Olympics affiancheranno Knights e Faenza

E ancora una volta i Knights, con il presidente Marco Tajana, dimostrano attenzione e sensibilità verso lo sport inclusivo. Infatti oggi, domenica 16 febbraio, alle 18, disputeranno la partita di campionato di serie B contro il Faenza proprio alla Soevis Arena. La società ha rivolto l’invito a tutti gli atleti presenti nel corso della giornata e i loro accompagnatori ad assistere gratuitamente alla partita. Inoltre gli atleti Special Olympics presenti affiancheranno i giocatori delle due squadre durante l’ingresso in campo.

Sport, amicizia e condivisione, inclusione: sono i valori che identificano la Castoro Sport e le altre società sportive che convergeranno alla Soevis Arena per un’occasione imperdibile.