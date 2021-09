Una festa di sport che ha coinvolto tutta la città

Successo per la quinta edizione della festa dello sport organizzata dalla società sportive di Rho

Un momento di festa dopo un periodo buio

Un momento di festa e di condivisione dopo un periodo buio. Piazza Visconti ha accolto ieri, sabato 11 settembre, la quinta edizione della «Vetrina dello Sport», la tradizionale kermesse di apertura della stagione agonistica delle società sportive rhodensi.

Un vero e proprio villaggio dello sport

Un vero e proprio «villaggio dello sport» dove ogni società ha potuto presentarsi per promuovere e far conoscere le sue attività, anche attraverso momenti di dimostrazione pratica: è stato questo è lo scopo della «Vetrina dello Sport». «La positiva sinergia instaurata con le associazioni ci ha permesso di organizzare questo evento - ha affermato l’assessore allo Sport Andrea Orlandi - Il mio ringraziamento, quindi, va alle società sportive cittadine che aumentano sempre più e si dimostrano ogni volta attive e pronte a collaborare per offrire iniziative sempre nuove alla città. Lo sport, infatti, è un’occasione di crescita non solo a livello fisico e psicologico, ma anche educativo: in palestra bambini e ragazzi possono stabilire relazioni importanti, e sperimentare i valori dell’amicizia, della lealtà e dello spirito sportivo».

Queste le società sportive presenti

Queste le società che hanno partecipato: ASD Inline 360 (Skating); Kodokan Rho (Judo) Polisportiva San Carlo (Baskin, danza, pallavolo); CMB Rho (Basket) Pallavolo Rho (Pallavolo); Sesamo (Sport per disabili); Dojo Karate Rho (Karate); G.S.O. LU.PA.RA (Pallavolo); 2Erre Sport (Basket); ASD Ginnika 2001 (Ginnastica); ASD Skating Rho (Pattinaggio); ASD Escrime & Sport (Scherma); Rho Baseball (Baseball); Giosport (Multisport); Ciclistica Biringhello (Ciclismo); FCD Rhodense (Calcio); Scuola Sportiva Atletica.it (Atletica); In Ballet (Danza e corsi Fitnes); Judo club Rho (Judo) COR Vespa Club Rho; ASD Ginnastica Rho Cornaredo 1979 (Ginnastica); Rugby Rho (Rugby); ASD gs AMSPO (Ciclismo); ASD Tennis senza Barriere (Tennis) AVIS ; ASD San Paolo Rho (Calcio/Basket) Polisportiva Barbaiana (Tiro con l'arco) Ritmica Rho; Rho Soccorso; Basket Victor; Angel dance.