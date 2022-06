Una domenica di medaglie per la Rari Nantes Legnano

Una domenica di appassionanti gare di nuoto sincronizzato per la Rari Nantes Legnano che a Parabiago fa incetta di medaglie.

Incetta di medaglie per la Rari Nantes Legnano

Ai Campionati Regionali Lombardi di Parabiago, Ginevra Mirigliani, Camilla Cartabia e Victoria Zambrano (Riserva) conquistano la medaglia d’oro nella gara di doppio, categoria Esordienti A, davanti alle compagne di squadra – medaglia d’argento - Emma Gritti, Margherita Mondellini ed Emma Pulina (R).

Oro anche nella gara di doppio Esordienti B, conquistato da Allegra Lamperti, Benedetta Mutti e Riccardo Fracapane (R). Argento, nella stessa categoria, anche per la squadra: Valentina Ciyu Eki, Allegra Lamperti, Gaia Amadei, Riccardo Fracapane, Ginevra Luoni, Benedetta Mutti, Viola Falchi, Sahar Louhichi (R). Samar Louhichi (R).

Tanta, ovviamente, la soddisfazione per i tecnici Cinzia Storni, Silvia Vismara e Matilde Meneghini.

Tante medaglie anche a Riccione

Nel frattempo, a Riccione, i Campionati Italiani master di nuoto sincronizzato portano una pioggia di medaglie alle atlete accompagnate dai tecnici Sara Rosssetti e Martina Tiraboschi. Bronzo nel solo 30-39 anni per Eva De Gotzen. Liliana Baraldo oro nel solo 60-69 e nel doppio, in coppia con Beatrice Richelli. Medaglia d’oro anche per il trio

formato da Alessandra Tortora, Elisabetta Croce e Mara Perfetti. Argento nella combinata 40-65 anni per Eva De Gotzen, Elisabetta Croce, Mara Perfetti, Beatrice Richelli, Liliana Baraldo, Alessandra Tortora, Camilla Restelli, Alessia Brambilla, Gaia Fenaroli e Linda Colombo. Oro di squadra 50-64 anni conquistato da Elisabetta

Croce, Mara Perfetti, Beatrice Richelli, Liliana Baraldo e Alessandra Tortora. Risultati che valgono alla Rari Nantes Legnano il terzo posto nella classifica per società.