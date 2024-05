Quella di oggi è una domenica indimenticabile per la città di Legnano animata non soltanto dalla festa della mamma, ma anche dalla Stralegnanese per il Centenario, corsa podistica non competitiva organizzata dalla U.S. Legnanese 1913, e quest’anno ricca di particolarità in onore proprio dei cento anni della città lombarda.

Un successo la Stralegnanese del centenario

Con oltre 1350 partecipanti suddivisi tra la prova di 5km e quella di 10km, l’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità sportiva e cittadina, un’occasione unica per coniugare festa e benessere.

I festeggiamenti hanno preso il via con il ritrovo degli atleti in Largo Tosi alle 8:30. Accompagnati dalla note festose della fanfara dei bersaglieri, i runner hanno finalizzato le ultime fasi di riscaldamento per indossare poi il pettorale: blu, per chi ha optato per la distanza piu’ breve; oro, per chi si è invece cimentato nel doppio giro di corsa. Si è cosi’ venuta a creare un’atmsfera vibrante e colorata, con tocchi di nero e oro, lungo il percorso che ha toccato i cinque luoghi simbolo della città; Piazza San Magno, Palazzo Malinverni, il Castello Visconteo, la Manifattura Legnanese e il Monumento al Guerriero

Fondamentale il sostegno dei partner: con entusiasmo accompagnano la U.S. Legnanese 1913 nell’organizzazione di eventi che, coinvolgendo la comunità, promuovono valori di solidarietà, partecipazione e benessere attraverso l’attività fisica. Nel caso specifico della StraLegnanese del Centenario, un ringraziamento particolare va ad Allianz Bank, G.B. Ambrosoli S.p.A., Move Therapy del Dottor Nicolo’ Colombo e agli Istituti Scolastici Superiori Olga Fiorini.

Tutti i premiati della giornata

E’ proprio grazie al loro supporto che gli organizzatori hanno potuto distribuire dei simpatici omaggi tra chi ha concluso la manifestazione:

▪ alla piccola Agata Vinaras Villa, classe 2020, il premio per la piu’ giovane partecipante in gara;

▪ con 80 primavere in piu’ sulle spalle, è Giovanni Cacchi ad aggiudicarsi il riconoscimento di atleta piu’ maturo al traguardo, dimostrando cosi’ che la passione per lo sport non ha età;

▪ piu’ di 60 persone del gruppo Camminata Metabolica hanno conquistato il premio per la squadra piu’ numerosa;

▪ nel giorno della festa della mamma, impensabile non consegnare il titolo di mamma sprint; ad aggiudicarselo, Tania Petrucci che ha corso la prova con il proprio bimbi di tre mesi nel passeggino, ispirando a tutti un grande applause.

Riconoscimenti speciali sono stati consegnati anche a chi a dimostrato grinta, velocità e determinazione per bruciare l’asfalto.

Maria Cecilia d’Andrea è la prima ad arrivare in Largo Tosi sui 5km, battendo sul tempo Carolina Roveda e Francesca Morena Caruso. Sulla stessa distanza, ma al maschile, è invece Silvio Stella lascia dietro di sè Lorenzo Pastori e Matteo Caccia.

Maria Olivia La Rosa è la piu’ veloce sui 10km; alle sue spalle, Alice Vittoria Fusco e Giulia Franzi. Stefano Casagrande fa letteramente il vuoto nella prova maschile, distanziando Luca Venier e Marco Bellucco.