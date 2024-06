Nella mattinata di martedì, prima dell'inizio dei camp del PalaBorsani, il Legnano Basket ha ospitato l'allenamento di due giocatori NBA che sono in Italia, insieme ad altri 13 giocatori, per fini promozionali.

Un po' di Nba al Palaborsani grazie ai Knights di Legnano

Al PalaBorsani, sotto la guida del preparatore personale AJ Diggs hanno svolto un allenamento personalizzato Dalen Terry dei Chicago Bulls e Onyeka Okongwu degli Atlanta Hawks.

Dalen Terry, dopo aver trascorso due stagioni con gli Arizona Wildcats, nel 2022 si dichiara per il Draft NBA, venendo selezionato con la diciottesima scelta assoluta dai Chicago Bulls con cui è ancora sotto contratto per 15 milioni di dollari per i prossimi 4 anni.

Onyeka Okongwu, dopo la carriera collegiale a USC, al Draft NBA 2020 viene scelto dagli Atlanta Hawks con la sesta scelta assoluta. Fa il suo debutto per la squadra di Atlanta e conclude la sua prima stagione da rookie in NBA con una media di 4.6 punti, 3.3 rimbalzi a partita in regular season. Dopo i playoff, nei quali con gli Atlanta Hawks raggiunge le finali della Eastern Conference, poi perse contro i Milwaukee Bucks, è costretto a sottoporsi ad un'operazione chirurgica alla spalla destra per riparare la rottura di un tendine della scapola.

Al momento è ancora in fase di recupero ed è legato agli Atlanta Hawks con un contratto da 62 milioni di dollari per 4 anni.

Gli allenamenti fino a sabato mattina

Con loro anche una conoscenza del campionato italiano, ossia Ekpe Udoh, ex giocatore della Virtus Bologna e del Fenerbahçe in Europa, ma giocatore dei Golden State Warriors, dei Milwaukee Bucks, LA Clipper e Utah Jazz in NBA.

Nel suo palmares una Eurolega, diversi campionati turchi, un'eurocup e una Supercoppa Italiana con Bologna.

Attualmente, dopo un brutto infortunio al ginocchio, è Assistant Coach degli Atlanta Hawks.

Gli allenamenti al PalaBorsani per il tour NBA si terranno fino a sabato mattina dalle 7.00 alle 9.00