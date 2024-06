Un oro e un argento per la Versus Legnano a Torino

Due Podi con un solo atleta. È questo il bilancio della Versus Legnano all’ultima tappa del Campionato Nazionale di MMA Italy svoltosi a Torino, il più vecchio in Italia (quest’anno era alla ventesima edizione) nelle MMA e nel grappling. Otman Fouzi è infatti andato a medaglia in entrambe queste discipline.

Più precisamente ha vinto nelle MMA Light – 73,500 kg senior mentre nel grappling – 77 kg senior (che è la categoria di peso superiore alla sua) si è arreso solo in finale contro l’istruttore di un altro team che aveva alle spalle molte più gare di Otman che era solo alla sua seconda esperienza come agonista.

“Siamo particolarmente soddisfatti della sua prova – ci dice il suo maestro Guido Colombo – anche perché per problemi di lavoro nelle ultime settimane non si era potuto allenare in palestra ma aveva solo fatto preparazione atletica a casa. Avevamo deciso di farlo gareggiare lo stesso un po’ per premiare la sua grande passione e un po’ per fare comunque dell’esperienza che sarebbe tornata utile nella prossima stagione. La sua performance ci ha quindi piacevolmente stupito e ha confermato il suo grande potenziale. Ora siamo più che mai certi che, se riuscirà a conciliare allenamenti e lavoro, l’ano prossimo potrà ottenere ottimi risultati”.