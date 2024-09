Un nuovo "nazionale" targato Soi, è il pallavolista Francesco Amato

Un nuovo tricolore sventola in casa Soi. Francesco Amato, pallavolista del team gialloblu maschile di seconda divisione, è infatti presenza ormai stabile della Nazionale italiana maschile Pallavolo Sordi.

Francesco Amato, un gialloblu in Nazionale

Un risultato che la società sportiva inverunese saluta con soddisfazione e orgoglio:

"Il raggiungimento di questo traguardo è un importante risultato personale e un grande motivo di orgoglio per la nostra società sportiva che può vantare tra le proprie file un 'azzurro' all’interno di una disciplina come il volley, in costante crescita negli ultimi anni a Inveruno".

Due sfide importanti lo attendono

Amato quest’anno sarà impegnato su due fronti: con la Soi per migliorare il piazzamento dello scorso anno del team di seconda divisione e con la Nazionale dove, dopo il buon risultato ottenuto ai Mondiali, l’obiettivo è quello di lavorare duramente in vista delle Deaflympics (Giochi olimpici per sordi) che si terranno nel 2025 a Tokyo.