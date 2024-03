Durante lo scorso fine settimana si è svolta a Desio la seconda prova regionale della serie D. E' arrivato un nuovo argento per la ginnastica Skill di Canegrate.

Nella categoria LB Allieve Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo conquistano un meraviglioso argento laureandosi vice campionesse regionali. Una menzione particolare a Giorgia che in un solo allenamento è subentrata nel collettivo in sostituzione di una compagna infortunata.

Nella stessa categoria, esordio per Mia Cavaretta, Lavinia Usai e Alice Almasio che a causa di qualche errore nell’esercizio di coppia chiudono questa loro prima esperienza in 13° posizione.

Nella categoria LE Open Chiara Bertelli, Carlotta Barile e Sara Usai, nonostante fossero le più piccole in gara, sfoderano tutta la loro grinta e migliorandosi nettamente rispetto alla prima prova, sfiorano il podio conquistando il 4° posto.

Le ultime prove e le gare in programma

Nella categoria LC Open, buona la prova di Melania Lauria, Emma Parini e Luna Paties-Montagner che chiudono in 6° posizione con una gara molto lineare. La squadra composta da Martina Colombo, Camilla Marinoni, Sara Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso segue in 8° posizione pagando purtroppo un errore nell’esercizio di coppia.

Domenica a Padova si è svolta anche la terza prova del campionato Gold di serie C. Sofia Croce, Noemi Liardo Agata Lucchini, Sofia Nebuloni, sostenute a bordo pedana da Elisa Santalini, mostrano tutto il loro valore migliorando il loro punteggio di quasi 10 punti rispetto alla prova precedente e dimostrando di essere sulla strada giusta per proseguire in questa avventura Gold.