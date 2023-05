Un buon avvio di stagione per il Legnano softball under 13

Ottima partita per il Legnano softball nella seconda giornata di campionato per le ragazze dell'Under 13 esordienti trasferta sul campo di Malnate.

Legnano in campo con Amelia Garavaglia, Zoe Dalla Vecchia, Arianna Berardino, Samuela Giavarini, Nina Giampietro, Lucrezia Ravasio, Claudia Simone, con la collaborazione dei ragazzi del baseball Under 12 Diego Maisano e Angelo Giampietro.

Prima partita contro il Bollate e inizio sofferto, con le avversarie che sono riuscite ad arrivare a casa base sommando dei punti, dopo il terzo inning le nostre ragazze si sono fatte valere, facendo delle prese al volo e dei lanci precisi per gli out, così da impedire l’arrivo a home. La partita è terminata 9 a 5 per il Bollate.

La partita con Malnate

Nella seconda partita, contro la squadra di casa, il Malnate, le ragazze si sono ripresentate in campo ancora cariche e determinate. In attacco hanno effettuato delle belle battute, ci sono state delle basi rubate, portando a casa i punti necessari a un buon risultato. In difesa si è registrato un bel gioco di squadra per bloccare i punti prima dell’ arrivo a casa base.

Il Legnano ha così battuto 14 a 13 Malnate, al termine di una partita combattuta dall’ inizio alla fine, facendo vivere al pubblico presente un’emozionante lotta.