Un argento e due bronzi per la Rari Nantes ai Regionali

Parte bene la Rari Nantes Legnano, nel primo weekend dei Campionati regionali Lombardi di nuoto master.

Buona la prima per la Rari Nantes Legnano

A Lodi, medaglia d’argento per Marco Castelli (M60) nei 200 metri misti (3’16”30) e di bronzo per Raffaella Carla Pettenon (M55) nei 50 metri stile libero (34”84). Gioie anche dalla mistaffetta uomini-donne 4x50 metri misti, formata da Liliana Baraldo, Marco Castelli, Mario Castiglioni e Piera Cesira Martin, che vince la medaglia di bronzo in 2’41”26). Il prossimo weekend, la seconda e ultima giornata dei Campionati.

Ecco i risultati ai Campionati regionali

• Marco Castelli (M60) 200 mx (2°, 3’16”30); 50 sl (11°, 34”63)

• Raffaella Carla Pettenon (M55) 50 sl (3°, 34”84)

• Alessio Vassallo (M55) 50 sl (26°, 35”66); 50 fa (10°, 40”44)

• Mistaffetta 4x50 mx (M240) Baraldo-Castelli-Castiglioni-Martin (3°, 2’41”26)

• Staffetta masc 4x50 mx (M200) Castiglioni-Colombo-Vassallo-Castelli (14°, 2’36”26)

• Staffetta fem 4x50 mx (M200) Olgiati-Tronconi-Pettenon-Martin (7°, 2’59”66)

• Staffetta masc 4x50 sl (M200) Castelli-Vassallo-Colombo-Castiglioni (17°, 2’18”24)

• Staffetta fem 4x50 sl (M200) Olgiati-Pettenon-Baraldo-Martin (9°, 2’30”20)

• Mistaffetta 4x50 sl (M200) Olgiati-Vassallo-Colombo-Pettenon (16°, 2’26”64)

• Mistaffetta 4x50 sl (M240) Baraldo-Castelli-Martin-Castiglioni (5°, 2’22”32)

Ottima prova anche per l'Under15 di pallanuoto

Sorrisi anche dall’Under15 di pallanuoto, che a Varedo batte per 15-3 la H2O Muggiò Blu e resta a punteggio pieno nel Campionato PallaNuotoItalia di categoria. Così il coach Paolo Mattei dopo la gara:

"La squadra ha giocato bene e il risultato non è mai stato in discussione. È questa la strada giusta da seguire fino alla fine".

RNL-H20: 15-3 (4-0, 3-1, 3-1, 5-1)

Marcatori RNL: Valentini 8, Dall’Omo 2, Maugeri 1, Bodini 1, Colombo 1, Dipalo 1, Lavazza 1