Un aresino vincitore della Stramilano SottoZero. Oltre 2000 runners hanno dato via alla manifestazione, iscrizioni sold out.

Un aresino vincitore della Stramilano SottoZero

Oltre 2mila runners hanno dato il via alla prima edizione di Stramilano SottoZero, la corsa cittadina che domenica scorsa ha registrato il sold out di iscrizioni, scaldando il cuore di migliaia di atleti professionisti e corridori amatoriali.

Tra gli oltre 600 iscritti alla 10 chilometri competitiva a trionfare nella categoria maschile il ventiduenne aresino Mattia Grifa (32’ 52”).

Ma cos’è la Stramilano SottoZero?

Seguendo un percorso a circuito chiuso di 5 km, da Via Stratos passando per Viale Colleoni e Piazza Tre Torri a Milano, la manifestazione ha animato il quartiere futuristico di CityLife sfidando il freddo delle prime giornate di dicembre. Milano festeggia così il nuovo appuntamento, avviando una nuova stagione e diffondendo quello spirito di amicizia, di collaborazione e di solidarietà che solo lo sport sa trasmettere.

A celebrare l’inizio dell’evento, la Fanfara dei Carabinieri che suonando l’Inno Nazionale ha invitato tutti i partecipanti a vivere una giornata di festa e di attività all’area aperta con amici e familiari.

Un grande spettacolo tra i grattacieli di CityLife, che si è tinta di bianco e blu con le T-shirt e i pettorali colorati di Stramilano Sottozero.

Conosciamo ora il vincitore di questa gara

Mattia è un’aresino d’oc che nel 2018 si è avvicinato al mondo dell’atletica grazie al padre, corridore.

«Da piccolo ho fatto nuoto agonistico e poi ho giocato a calcio – racconta Mattia Grifa – Poi papà è riuscito a farmi appassionare all’atletica e ho iniziato a correrre nella società di Garbagnate».

Il 22enne, per raggiungere risultati eccellenti, si allena tutti i giorni in media per due ore.

«Grazie a mio padre correre è diventato il mio sogno e domenica, alla Stramilano SottoZero, ho vinto la mia prima gara certificata – ha detto soddisfatto l’atleta – I miei genitori mi supportanto al 100 per cento e io, per continuare in questo obiettivo, lavoro da McDonald’s per non gravare su di loro».

Appuntamento per il 24 marzo 2024 per la classica Stramilano. Che la vincerà nuovamente Mattia?