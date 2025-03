Il baseball e softball tornano protagonisti a Legnano con un weekend ricco di appuntamenti.

Ultimo test match per il Legnano baseball prima dell'inizio della stagione

Le squadre Seniores biancorosse si preparano agli ultimi test match prima dell’inizio ufficiale dei rispettivi campionati di Serie A2 per le ragazze softball e di Serie C per i ragazzi del baseball.

Si inizia sabato 29 marzo con un torneo amichevole dal sapore internazionale che vedrà sul campo di casa del “Peppino Colombo” la Voden Medical Legnano contro la Nazionale Under 22 della Repubblica Ceca per due gare, la prima alle 14.30 e la seconda alle 16.30.

Le ragazze impegnate a Bollate

Domenica le ragazze di Coach Argenis Blanco saranno invece impegnate in un altro appuntamento internazionale a Bollate. La prima gara del quadrangolare sarà alle 11.00 contro il Softball Club Joudrs Praga, mentre nel pomeriggio alle 15.00 sarà la volta di Legnano-Avigliana Rebels.

La squadra maschile, allenata da Coach Fabio Sampaolo, andrà invece in scena sul diamante di casa domenica alle 15.30 contro Saronno in una gara amichevole contro una squadra che i legnanesi incontreranno nel prossimo campionato e che servirà a mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e a consolidare l’intesa tra i reparti.

Anche la squadra degli amatori della Phoenix Legnano scende in campo sabato alle ore 19:00 al Peppino Colombo per una amichevole contro gli Hornets nella prima uscita stagionale, dopo l’annullamento degli incontri precedenti causa maltempo.