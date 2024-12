Tempo di vacanze per i ragazzi della Rapid Academy Ju Jitsu di Rho, diretta dal maestro Marco Bernetti 3° Dan. Gli agonisti si sono guadagnati qualche giorno di riposo vantando, degli ottimi successi alla gara che si è disputata domenica 17 Novembre di Karate Contact ed MMA, a S. Lorenzo di Parabiago, organizzata dal comitato ASI di Mantova.

Ultime gare per la Rapid academy Ju Jitsu di Rho

Numerosissimi gli atleti partecipanti arrivati dalla Lombardia. Non si sono fatti desiderare i ragazzi della RAPID ACADEMY DI RHO capitanata dal Maestro Marco Bernetti e della RAPID ACADEMY BIELLA del Maestro Davide Antoniazzi, che si sono presentati puntuali e preparati all’evento, confrontandosi nelle diverse categorie con avversari di ottimo livello, dimostrando grande tenacia sul tatami e bagaglio tecnico, partecipando ad entrambe le competizioni.

Alla prima esperienza agonistica anche Il gruppo dei piccoli della palestra Rhodense. Per la categoria 7 anni, l’atleta Stefano Gamba, per la categoria 11 anni, gli atleti Gabriele Gamba e Mattia Zanellati che si sono aggiudicati tutti e tre il podio.

Giornata meravigliosa all’insegna dello sport e dell’amicizia, vetrina essenziale da esempio per i numerosissimi bambini presenti alla competizione. I ragazzi della RAPID tornano a casa soddisfatti dell’operato pronti per preparare le prossime gare programmate per i mesi che verranno.