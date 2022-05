Ultima possibilità per i Knights di raggiungere i play-off

Regular season

I Knights di Legnano sfideranno i rivali di Alba nell'ultima giornata di regular season.

Ultimo turno di regular season e ultima possibilità di mettere nero su bianco punti importanti per la griglia playoff per i Knights di Legnano.

L'ultima possibilità per i Knights

Legnano ha due certezze: la vittoria contro San Miniato che ha significato molto e la possibilità di sfruttare la new entry Tommaso Bianchi. I problemi fisici di Roveda sembrano non voler dar tregua al playmaker di formazione legnanese e l’innesto dell’ex Biella risulta molto importanti per le ambizioni in casa Knights.

Alba non sta vivendo un momento di grande forma e la sua classifica ne sta risentendo. Sono 30 i punti conquistati fino a questo momento, di fatto solo 6 in meno di Legnano. Sono però 3 le sconfitte consecutive, contro Pavia, Piombino ed Empoli, con l’ultima vittoria che risale al 10 aprile, contro la Robur Varese.

Il quintetto base non cambia per coach Jacomuzzi, con la scelta di tre “piccoli” nei ruoli di 1, 2 e 3. Andrea Danna in cabina di regia, con Daniel Perez e Nicolò Castellino a supporto, ma con compiti ben diversi. Perché se il primo ricopre il ruolo di playmaker puro, gli altri due rappresentano terminali offensivi di grande livello, per la loro fisicità e la loro capacità di andare a canestro.

Una squadra mai facile da affrontare

Non è mai semplice affrontare questa squadra, capace spesso e volentieri di non fornire punti di riferimento agli avversari. E se Perez ha dimostrato di essere una certezza, nonostante in alcune situazioni il suo apporto si è visto fino ad un certo punto, Castellino ha fatto registrare una crescita costante che lo ha portato ad essere un elemento di grande affidamento. L’esterno per eccellenza è Luca Antonietti, giocatore completo sempre in grado di fornire il suo apporto a 360 gradi. Quasi 13 punti di media, con un buon contributo a rimbalzo e tante piccole cose che fanno la differenza.

A completare lo starting five, assente all’andata, Emanuele Tarditi. Assente nell’ultimo match di campionato, contro Empoli, sta viaggiando a 13 punti e quasi 6 rimbalzi di media. Un cliente a dir poco scomodo nel pitturato, sempre pronto ad innescare gli esterni oltre l’arco e nei tagli forti a canestro.

Dalla panchina, Fowler, Tiberti e Prunotto sono i più utilizzati, con Cortese e Cravero a spartirsi il resto dei minuti che servono ai titolari per recuperare forze ed ossigeno.

Appuntamento domenica 8 maggio, con palla a due alle 18, al Pala 958 di Corneliano d’Alba.

SITUAZIONE KNIGHTS

Roveda ai box, esordirà Tommaso Bianchi. Gli altri Knights senza problemi particolari.

ARBITRI

1° Arbitro: BERNASSOLA ANDREA di ROMA (RM)

2° Arbitro: Designazione in attesa di conferma.