Ultima gara regionale individuale per le skilline di Arconate che, tra sabato e domenica sono scese in pedana per la seconda prova LD.

Ultima gara individuale per le skilline

Qualche imprecisione non ha permesso loro di scalare le classifiche, ma si sono visti parecchi miglioramenti e sono stati testati gli esercizi in vista del campionato nazionale di fine giugno.

Netta categoria Senio 1 Carolina Cappellotto termina la competizione in 7° posizione, seguita in 8° dalla compagna Noemi Turchetti. Nelle singole specialità Carolina ottiene un ottimo argento al nastro e un bronzo al cerchio.

Nella categoria Allieve 2 Sofia Splendore sfiora il podio conquistando la 4° posizione ed ottiene anche un bellissimo bronzo alla palla.

Le ragazze della categoria Junior

Sara Usai e Carlotta Barile scendono in pedana nella categoria Junior 1 conquistando rispettivamente la 12° e la 19° posizione. Sara conquista anche il bronzo alla palla.

Ultima a scendere in campo gara, Giulia Fanizzi nelle Junior 3 che conclude la sua prova in 32° posizione. Ora testa ai campionati di squadra e poi ai nazionali.