I Knights di Legnano tornano a Imola dopo solo 15 giorni, ma questa volta contro la Virtus, che occupa ora la 15ª posizione in classifica con un record molto vicino al 50%.

Ultima gara del 2024 dei Knights contro la Virtus Imola

Le gare dopo la pausa natalizia, sono sempre piuttosto insidiose, anche perché nella testa dei Knights, non deve passare la soddisfazione per il primo posto in classifica e la qualificazione per la Coppa Italia.

La squadra di Gianluigi Galetti ha ottenuto la maggior parte dei punti in casa, cosa che la rende ovviamente pericolosa al PalaRuggi.

I due migliori organizzatori della squadra sono Santiago Vaulet e Dario Masciarelli

Vaulet viaggia a 15.4 punti di media partita, tirando con un complessivo 40% dal campo, mentre Masciarelli segna 13.1 punti di media, avendo una maggiore percentuale da due (46%), rispetto che da tre (29%).

La forza della Virtus Imola

La Virtus però, riesce spesso a trovare delle ottime risorse anche da Simon Obinna Anaekwe, Luca Valentini, Federico Ricci e Seraphin Kadjividi Boussounka tutti molto vicini alla doppia cifra per punti, ma con statistiche interessanti anche a rimbalzo e negli assist.

Come contro l'Andrea Costa, il fattore campo sarà molto incisivo e il PalaRuggi si presta a diventare una bomboniera che si calda con il passare dei minuti. I Knights dovranno essere bravi a imporre il proprio ritmo e non seguire quello della Virtus. I Knights scenderanno in giornata ad Imola, facendo poi ritorno alla base dopo la partita.

La situazione dei Knights

Lavelli e Fernandez reduci da virus intestinali dovrebbero rientrare senza problemi.

Nessun problema per gli altri Knights

ARBITRI

1° Arbitro: DE RICO MATTIA di VENEZIA (VE)

2° Arbitro: GALLO STEFANO di MONSELICE (PD)

