Tutto pronto per una nuova edizione della "Cinque mulini summer nights"

Con l'arrivo dell'estate, San Vittore Olona si trasforma in un palcoscenico di festa e sport. Venerdì 21 giugno, atleti e appassionati si daranno appuntamento per la dodicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night, un evento che promette come sempre emozioni e divertimento, un percorso affascinante che attraversa i Mulini e il territorio.

Quattro gare emozionanti si susseguiranno nella serata. Chi conquisterà il podio? Chi si aggiudicherà il titolo di Miss e Mister Summer Night? Scoprilo partecipando!

Ecco il programma completo

ore 20:00

• Mini Summer Night per bambini 0-12 anni (0,8 km)

ore 20:30

• Gara non competitiva (5,1 km) attraverso i Mulini per podisti e Nordic Walking

• Camminata metabolica 2,5 km

• Camminata felice 2,5 km

Tra le novità 2024, la camminata felice, un percorso a distanza ridotta, di solo 2,5 km, adatto davvero a tutti, per una camminata allegra e spensierata.

Anche quest’anno, i premi in palio saranno ricchi e numerosi: oltre ai primi tre uomini e alle prime tre donne classificate nelle varie gare, sarà premiato l’atleta che arriva da più lontano, l’atleta più senior, l’atleta più giovane, il primo iscritto e i dieci gruppi più numerosi. Non mancherà anche l’elezione di Miss e Mister Summer Night.

Come iscriversi:

• online: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/cinque-mulini summer-night-2024/inscripcion_datos/?lang=it

• presso la sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 asd in Piazza Italia, 16, 20028 San Vittore Olona

o Giovedì 13 e Giovedì 20 giugno: dalle 21:00 alle 23:00

o Venerdì 21 giugno: dalle 9:00 alle 19:30

• Presso

o DEMO SPORT - Via S. Maria, 54 - Parabiago

o BROGIOLI SPORT - Via Monte Bianco, 122 - Samarate

o ELETTRODOMUS - C.so Sempione, 72 - S. Vittore Olona o CARTOLERIA BARBETTA - Via Roma, 22 - S. Vittore Olona o SPORTiT - Via Lazzaretto, 33 -Nerviano

Appuntamento a San Vittore Olona, presso la sede dell’U.S. San Vittore Olona 1906 asd, in piazza Italia 16.

Non perdere l'opportunità di essere protagonista di questa incredibile notte di sport e allegria. Iscriviti ora e unisciti alla festa della Cinque Mulini Summer Night!