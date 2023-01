Tutto pronto per il Gran galà dello sport

Prima edizione del Gran Galà dello Sport di Busto Garolfo. L’appuntamento è in calendario per venerdì 3 febbraio 2023, alle 21, nella Sala Don Besana della Bcc di via Manzoni 51.

Il primo Gran galà dello sport di Busto Garolfo

Nell’occasione saranno consegnati i riconoscimenti per i meriti sportivi dell'anno 2022. L'evento è promosso dal Comune, e in particolare dalla Consulta dello Sport, in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. La serata verrà presentata da Sergio La Torre, con l'accompagnamento musicale a cura della scuola di musica Niccolò Paganini.

L’attenzione per lo sport dell’Amministrazione comunale bustese è ben rappresentata anche dal progetto "Sport a scuola 2022/2023" che dall’inizio dell’anno sta coinvolgendo le scuole del territorio, consentendo ai ragazzi di conoscere e cimentarsi in varie discipline. Un’iniziativa che vuole accrescere la consapevolezza sull’importanza dell’attività fisica a partire dalle nuove generazioni.