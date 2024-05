Gare e tornei per le ginnaste della Perseverant di Legnano con le ragazze che sono salite a podio diverse volte nelle ultime settimane.

Tutte le gare degli ultimi giorni delle ginnaste Perseverant

Gare a squadre torneo regionale livello LB avanzato allieve ad Arese lo scorso 4 maggio, livello LC avanzato allieve e junior Senior, livello LC3 avanzato allieve a Carate Brianza, lo scorso 12 Maggio.

Si sono disputate le gare a squadra per le categorie LB ed LC e Perseverant ha ben figurato in tutte le competizioni.

Podio per la squadra LC3 avanzato allieve della Perseverant. Le ginnaste Emma Lowe, Alexia Pietrapertosa, Margherita Salsano e Arianna Stepanenco allenate dai tecnici Rita Peri e Mario Tesorio confermano le buone prestazioni stagionali e salgono sul terzo gradino del podio.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

I risultati delle allieve e delle Junior

Bene anche le allieve nel livello LC avanzato che si sono piazzate all’ottava posizione. L’allenatrice Silvia Ferro ha messo in campo la squadra composta dalle ginnaste Margherita Moro, Emma Cremonesi, Anita Barengo ed i nuovi innesti Olivia Bianchi e Isabelle Cozzi esordienti nella categoria.

Le Junior Senior allenate da Jenny Evolini si piazzano al 17 posto Con le ginnaste esordienti nella categoria Junior Benedetta Castelli, Martina Caccia, Lisa Repossini e Giulia Guido. La squadra è in crescita con l’inserimento dei nuovi elementi che si stanno provando e si potrà sicuramente far molto bene alle finali nazionali.

Per il livello LB avanzato nella gara regionale disputata ad Arese le allieve allenate da Alice Seveso si sono piazzate al decimo posto. Le ginnaste Elisa Rega, Matilde Martinengo, Ginevra Martino, Anita De Bernardi e Sally Cassano sono in crescita e sicuramente lotteranno per buoni piazzamenti nelle gare nazionali in programma a fine Giugno.