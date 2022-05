Troppo forte Busto: ai "draghi" il derby col Legnano

Niente da fare per la Rari Nantes Legnano contro la Busto Pallanuoto: i "draghi" si sono imposti per 15 a 6

Un derby senza storia

Troppo forte Busto Pallanuoto che sabato sera, nel derby con la Rari Nantes Legnano, ha fatto vedere perché sia al comando della classifica di Serie C di pallanuoto maschile. Alla piscina Villa di Legnano, nemmeno il clima ha risparmiato i giocatori, costretti dai primi lampi in cielo a un temporaneo stop, e i tecnici a bordo vasca, che hanno improvvisato una tenda di fortuna per proteggere la giuria dalla pioggia.

In vasca, i “draghi” si sono subito imposti con due parziali da 1-4 e 1-4. Solo dopo l’intervallo lungo i ragazzi della Rnl hanno reagito, con due frazioni da 1-2 e 3-5 che hanno fissato il risultato finale a 6-15 in favore di Busto.

“Dobbiamo lavorare sula mentalità. I ragazzi si sono arresi troppo facilmente alla forza degli avversari. Perdere ci sta, ma bisogna

giocarsela sempre fino in fondo”.

La Rari Nantes Legnano può almeno sorridere per il suo bomber Guglielmo Lorenzotti, che col poker di sabato supera quota trenta gol: trentatré le segnature totali del classe 2001.