Sport

La gara di sabato 18 dedicata al settore giovanile ha visto la presenza di molti giovani arcieri lombardi

Nel weekend antecedente il Natale, Asd Arcieri del Roccolo, grazie al patrocinio del Comune di Canegrate, ha organizzato nell’impianto sportivo di via Partigiani, 2 gare di tiro con l’arco Indoor 18 metri interregionali inserite nel calendario Federale Fitarco.

Trofeo del Roccolo 2021 - Memorial Gianni Cazzato

Grande soddisfazione dell’organizzazione per l’ottimo supporto da parte dei soci che ancora una volta hanno lavorato sodo come da tradizione societaria per ospitare 160 atleti disposti sui 4 turni di gara. La gara di sabato 18 dedicata al settore giovanile ha visto sulla linea di tiro molti giovani arcieri lombardi partendo dalle categoria giovanissimi fino alla juniores.

Le prestazioni

Nella gara giovanile buona prestazione della squadra olimpico juniores maschile composta da Matteo Borsani, Mattia Valassina e Gabriele Bacco, per la classe allievi maschile la squadra formata da Riccardo Alfano , Gioele Falciani e Lorenzo Scolieri . Per le classe ragazzi femminile debutto di squadra per Rebecca Gambini , Elisa Galazzi e Michela Nardozza . Come individuale ottima prestazione per l’arco olimpico di Gaia Crespi , Matteo Borsani, Riccardo Alfano e Leonardo Scazzosi mentre nel compound Randazzo e Castelli.

I risultati giovanili

Grande soddisfazione dell’organizzazione per l’ottimo supporto da parte dei soci che ancora una volta hanno lavorato sodo come da tradizione societaria per ospitare 160 atleti disposti sui 4 turni di gara. La gara di sabato 18 dedicata al settore giovanile ha visto sulla linea di tiro molti giovani arcieri lombardi partendo dalle categoria giovanissimi fino alla juniores. Nella gara giovanile buona prestazione della squadra olimpico juniores maschile composta da Matteo Borsani, Mattia Valassina e Gabriele Bacco , per la classe allievi maschile la squadra formata da Riccardo Alfano, Gioele Falciani e Lorenzo Scolieri . Per le classe ragazzi femminile debutto di squadra per Rebecca Gambini , Elisa Galazzi e Michela Nardozza. Come individuale ottima prestazione per l’arco olimpico di Gaia Crespi, Matteo Borsani , Riccardo Alfano e Leonardo Scazzosi mentre nel compound Randazzo e Castelli.

L'ultima sfida del 2021

La gara di domenica 19, aperta a tutte le categorie escluso giovanissimi, invece ha visto confrontarsi altri 80 arcieri per aggiudicarsi il Trofeo del Roccolo 2021. Ottime le prestazioni ed i risultati agonistici in generale degli atleti di casa Roccolo, in evidenza la prestazione della squadra compound juniores maschile, composta da Matteo Borsani, Leonardo Castelli e Fabio Randazzo , che nel 2021 si è aggiudicata il doppio Titolo di Campioni Italiani di classe a squadre ai CI Indoor di Rimini ed ai CI Targa di Bergamo nonché Campioni Regionali Indoor.

Ottima prestazione anche per la squadra compound master femminile di casa composta da Barbara Cantoni, Laura Lavazza e Laura Toaiari, Campionesse Italiane di classe a squadre ai CI Targa di Bergamo 2021 e Argento ai CI Indoor di Rimini oltre ad essere campionesse regionali Indoor e Targa.

Trofeo del Roccolo - Memorial Gianni Cazzato

Il Trofeo viene assegnato ai 3 migliori arcieri in assoluto delle 3 tipologie di arco olimpico, compound e nudo, senza distinzione di classe e sesso, ed è stato consegnato da Giuseppe Cazzato, fratello del nostro socio prematuramente scomparso a cui è dedicato l’evento.

Questi i vincitori dell’edizione 2021

Tanya Giada Giaccheri, arco olimpico C.S. Aeronautica Militare

Fabio Randazzo, arco compound Asd arcieri del Roccolo

Mirelli Casteno, arco nudo Mirasole città di Opera