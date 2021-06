Trofeo Antonietto Rancilio: vince Matteo Zurlo

Con il Trofeo Antonietto Rancilio torna a Parabiago il ciclismo nelle vie della città: grande successo per l'evento sportivo andato in scena ieri sera, giovedì 24 giugno 2021.

Torna il Trofeo Antonietto Rancilio a Parabiago

Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, è andata in scena il primo dei due atti del Trofeo Antonietto Rancilio 2021: si tratta della 37esima edizione per le categorie maschili Elite e Under 23.

La gara, che come di consueto si è svolta in versione notturna, è stata molto apprezzata dai cittadini parabiaghesi che hanno accolto i partecipanti con grande calore e affetto.

Hanno preso il via 106 dei 117 iscritti alla competizione, che si sono dati battaglia lungo i 4 km del circuito cittadino da ripetere 27 volte.

La gara entra subito nel vivo

Partenza subito a tutto gas con 4 atleti che evadono dal 3° giro; Matteo Zurlo (Zalf Fior), Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali), Valter Ghigino (Pteroli Firenze Hopplà) e Jacopo Pesenti (Delio Gallina).

Il gruppo lascia fare e il vantaggio sale progressivamente fino a toccare i 2’40” ed è però troppo tardi quando entrano in azione Colpack e Biesse Arvedi, che sbriciolano letteralmente il gruppo ma riescono a portare lo svantaggio solo a circa 30” all’inizio dell’ultimo giro.

Con questo margine, non corposo ma comune rassicurante, nel quartetto di testa inizia la bagarre e la fatica segna subito le forze di Ghigino e Pesenti che perdono contatto; è poi la volta di Zambelli a cedere al forcing impresso da Zurlo che rimane solo in testa e taglia a braccia alzate la riga di arrivo tra due ali di folle che hanno vissuto con grande entusiasmo il ritorno del ciclismo nella città di Parabiago.

L'appuntamento a stasera

Appuntamento a stasera, venerdì 25 giugno, alle 19.30 per la seconda prova di ciclismo su strada. Questa volta le protagoniste saranno le donne, per la categoria Open – Juniores & Elite.

(In copertina l’arrivo di Matteo Zurlo)