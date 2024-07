Trofeo Antonietto Rancilio 2024: un grande spettacolo sportivo

Si attendeva spettacolo e spettacolo è stato nel primo atto del Trofeo Antonietto Rancilio 2024, che ha visto nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, in scena a Parabiago la prova maschile. Vi hanno partecipato 130 atleti rappresentanti delle migliori formazioni tra cui Namedsport, Zalf Euromobil Desirèe Fior, U.C. Trevigiani, e 3 formazioni stranire Nazionale Colombia, Max Solar (GER) e Project 1 (UK).

La partenza folle e, dopo 10 chilometri, il primo attacco firmato da 5 atleti

Partenza a velocità folle e dopo 10 kilometri subito il primo attacco di giornata composto da 5 atleti Alessandro Cattani (Rime Drali), Matteo Zurlo (U.C. Trevigiani), Matteo Pongiluppi (Hopplà Petroli Firenze), Rincon Casallas (Nazionale Colombia) e Tommaso Nencini (Zalf Euromobil Desirèe Fior) al quale, con qualche tornata, si aggiungono Riccardo Sofia (Beltrami TSA), Jenson Brown (Project 1), Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze) e Lorenzo Unfer (Solme Olmo).

Il vantaggio è arrivato ai meno 40 chilometri

Vantaggio che arriva a circa 1’ quando il gruppo, guidato dagli uomini General Store e Work Service, riassorbe i fuggitivi ai -40 km.

Nuovo rimescolamento ed evadono in 5 unità: Giovanni Zordan (Zalf Euromobil Desirée Fior), Gianluca Cordioli (U.C. Trevigiani) e il trio della Project One UK Tom Martin, Thomas Mein, e Hamish Armitt.

L'attacco del trio della Project one

A 6 chilometri dalla conclusione il trio della Project One UK tenta di sfruttare la superiorità numerica attaccando consecutivamente con Thomas Mein e Hamish Armitt, senza portare azioni incisive. Arrivo allo sprint ed è Giovanni Zordan che si aggiudica la vittoria, consegnando per il quinto anno consecutivo in casa Zalf il Trofeo Antonietto Rancilio. A completare il podio Gianluca Cordioli al 2° posto e Tom Martin al 3°.

Stasera il Trofeo Rancilio femminile

Tra poche ore si disputerà il 7° Trofeo Antonietto Rancilio - Ladies con formula open che vedrà al via 95 atlete in rappresentanza di 19 formazioni, tra cui i team stranieri Torelli (BEL) e UAE Cycling Team. Ricordiamo che in gara vedremo atlete della categoria Junior (17-18 anni) e Elite (19 in su).

Ecco i protagonisti

Tra i nomi più importanti non può mancare il team Be Pink Bongiovanni che si presenta alla ricerca del 4° successo al Trofeo Rancilio Ladies (2018 – Ragusa, 2021 – Basilico, 2023 – Zanardi). Un occhio di riguardo anche per Gaia Tormena (Isolmant - Campionessa del Mondo MTB 2019 - 2020 -2022 e 2023 – Campionessa Europa 2020 – 2021 – 2023), Lara Crestanello (BTC City - Campionessa Europea 2023 e medaglia d’argento europea 2020), Ivana Tonkova (K2 Women Team - Campionessa Bulgara 2024), Silvia Milesi (Biesse Carrera - Campionessa Italiana Junior Strada 2024) e Alessia Zambelli (Biesse Carrera - 4° posto al Campionato Italiano strada junior) che sapranno essere validissime outsider. Da citare anche Aurora Mantovani (UAE Cycling), che abita a pochi chilometri da Parabiago.