Tris di vittorie per il Legnano basket: i Knights battono anche il Vicenza

Seconda gara consecutiva al PalaBorsani per i Knights di Legnano, che incontrano la Pallacanestro Vicenza dell’ex Gabriele Ghirelli, squadra temibile nonostante un avvio difficile. Le vittorie fanno morale e il PalaBorsani, complice anche la distribuzione delle maglie celebrative dell’anno per gli iscritti minibasket e settore giovanile, mostra bel colpo d’occhio con gli spalti molto popolati.

L'avvio di gara

L’avvio, dopo il 2-2 iniziale, è favorevole a Legnano che con la spinta a trazione posteriore di Gallizzi e Sodero, va dopo pochi minuti sul +7 del 11-4, prima di stabilizzarsi sui 5 punti di vantaggio dopo il primo canestro della stagione di Gasparin da 2.

Almansi inizia a prende in mano l’attacco vicentino e il suo canestro vale il -3, ma i Knights si compattano e, dopo i liberi di Mastroianni, chiudono il quarto con la tripla di Gallizzi del 22-14 sul suono della sirena.

Le azioni del secondo quarto

Il canestro di Quarisa in apertura del secondo quarto, che da il +10 ai Knights, sembra essere quello che apre la cavalcata legnanese. In realtà la difesa a zona e match-up di Ghirelli, inizia a rallentare l’attacco dei Knights che iniziano anche ad essere più distratti in difesa.

Prima Gasparin e Cucchiaro, poi i liberi di Nwohuocha portano Vicenza al -1 del 25-24, ma Agostini da nuova linfa ai Knights, anche se ora la partita è molto più equilibrata. Raivio prova a far scappare Legnano, ma Da Campo segna la tripla del pareggio sul 32-32, che viene rimodellato dal tap-in allo scadere di Mastroianni sul 36-32.

Il gioco dalla ripresa

Alla ripresa Da Campo segna di nuovo da 3 e, da sotto, il canestro del primo vantaggio vicentino sul 36-37, allargato al +4 dal gioco da 3 punti di Almansi del 38-42. Legnano subisce il colpo, ma inizia a trovare i punti giusti per attaccare la zona veneta; Mastroianni segna da 3, Sodero da 2, e Raivio da fuori area per la SAE Scientifica che torna in vantaggio sul 47-44. Legnano soffre ma ora è in controllo del ritmo della gara e il canestro di Agostini chiude il quarto sul punteggio di 55-48.

La spinta decisiva per il risultato finale

All’inizio dell’ultimo periodo Legnano piazza l’accelerata decisiva. Gallizzi infila la tripla, Agostini è un rebus per la difesa vicentina segnando da fuori e da sotto, Scali segna dal centro dell’area. In una manciata di azioni i Knights vanno sul +16 del 66-50 e, a 6’ dalla fine della partita, questo assomiglia ad una piccola ipoteca sul risultato finale. Vicenza ci prova ma la tripla di Oboe e il canestro più fallo di Mastorianni chiudono definitivamente la partita, con Legnano che va anche a +21 prima di chiudere 82-63.

L'analisi della vittoria

Vicenza in partita per 30 minuti abbondanti, ma Knights bravi a capire dove essere più pericolosi e a mantenere l’attenzione anche nei momenti buoi della partita. Tre vittorie in tre gare sono di certo un ottimo biglietto da visita per la prossima partita contro Treviglio al PalaFacchetti, contro quella che è da sempre una rivale dei Knights, ed è stata anche la squadra che per ora ha inferto a Legnano l’unica sconfitta di questa stagione.

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - CIVITUS PALLACANESTRO VICENZA 82-63 (22-14, 14-18, 19-16, 27-15)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 16 (4/6, 2/6), Guglielmo Sodero 15 (3/6, 2/4), Mattia Mastroianni 12 (3/4, 1/5), Ezio Gallizzi 11 (2/3, 2/5), Nik Raivio 11 (3/4, 1/4), Andrea Quarisa 8 (4/10, 0/0), Francesco Oboe 7 (0/2, 2/4), Guido Scali 2 (1/2, 0/0), Francisco Fernandez lang 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Andrea Quarisa 7) - Assist: 18 (Guglielmo Sodero, Francesco Oboe 5)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Mattia Da Campo 15 (3/6, 2/2), Gian Paolo Almansi 13 (5/6, 0/4), Federico Ucles Belmonte 8 (4/10, 0/3), Giovanni Gasparin 8 (4/7, 0/2), Tommaso Marangoni 6 (0/2, 1/3), Valerio Cucchiaro 5 (1/3, 1/4), Curtis Nwohuocha 4 (0/4, 0/0), Lorenzo Vanin 2 (1/2, 0/0), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Giovanni Gasparin 8) - Assist: 9 (Giovanni Gasparin 3).