Tre successi, di cui uno a tavolino, e una sconfitta per la Rari Nantes Legnano nei campionati PallaNuotoItalia.

Tre vittorie e una sconfitta per la Rari Nantes Legnano

Ben quattro squadre della Rari Nantes Legnano impegnate nella domenica di PallaNuotoItalia, con gli Under 19 che a Treviglio vincono a tavolino 5-0 per l’assenza di Pallanuoto Bissone, falcidiata dagli infortuni. I ragazzi di Gojko Separovic ne hanno approfittato per improvvisare un’amichevole di mezz’ora con gli U15 di San Carlo Sport Milano, che avevano da poco terminato il loro match nella stessa piscina.

RNL-Pn Bissone: 5-0 a tavolino

Epilogo molto diverso per gli Under 11, travolti ad Arese 12-2 da Sport Active Pallanuoto Cormano. ”Potevamo fare di più, abbiamo sbagliato un rigore e tre occasioni facili. I ragazzi dimostrano ancora una certa paura in partita, ma va sempre ricordato che è il loro primo campionato”, commenta coach Separovic.

RNL-Sport Active Pn Cormano: 2-12 (Parziali: 0-2, 0-4, 2-2, 0-4)

Marcatori RNL: Cortellazzi 1, Radice 1

Altro successo convincente (8-3) degli Under 13, contro la Taurus Cantù. Coach Marco Borsa sottolinea la bella prova di squadra, con menzione d’onore per chi aveva già disputato la partita degli U11.

RNL- Pn Taurus Cantù (Parziali: 2-1, 2-0, 1-2, 3-0)

Marcatori RNL: Ladina 3, Cristiano 3, Misani 2

Prima vittoria di carriera per coach Bianchi

Ma la vera gioia di giornata è quella per Andrea Bianchi, alla sua prima vittoria da allenatore, e i suoi Under 15 B2 che centrano finalmente un successo in stagione, già sfiorato in diversi match. Un incontro bello ed equilibrato, contro H2O Verbania che si prende il primo quarto (2-1) e cede la seconda frazione (1-3). Ventura segna 4 reti, la RNL regge negli ultimi due tempi di gioco e si aggiudica infine il 7-6 finale.

H2O Verbania-RNL (Parziali: 2-1, 1-3, 1-1, 2-2)

Marcatori RNL: Ventura 4, Marzano 1, Raho 1, Vuksanovic 1