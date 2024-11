Al Centro Pavesi di Milano, davanti a un pubblico caloroso, la Fo.Co.L Legnano ha scritto una pagina emozionante della sua stagione, conquistando una vittoria importante contro il Club Italia per 3-1.

Tre punti d'oro per la Focol contro il Club Italia

Questa non è solo la seconda vittoria stagionale, ma la prima da tre punti, un risultato che dà respiro e speranza a un gruppo in cerca di una nuova identità sotto la guida di Mauro Tettamanti.

La partita, valida per la settima giornata del campionato di Serie B1, ha messo in mostra una squadra determinata e coesa, guidata dalla grinta e dall'esperienza della capitana Irene Mazzaro, protagonista di momenti chiave nei set decisivi. Nonostante i momenti di difficoltà, come il terzo set ceduto per pochi dettagli, le ragazze hanno saputo reagire con maturità e concretezza, mostrando una crescita tangibile.

La Fo.Co.L ha brillato in particolare nei fondamentali d’attacco, con percentuali positive che hanno dato il ritmo a una gara sempre combattuta. Con questa vittoria, si vede un nuovo corso per la squadra, un cammino che potrebbe consolidare la fiducia e aprire la strada a ulteriori successi.

Il futuro si colora di rosa per la formazione di Legnano, e questa serata potrebbe essere il trampolino di lancio di una stagione ancora tutta da vivere.

Le statistiche che raccontano il match

Giada Agazzi è stata la miglior marcatrice della serata, chiudendo con 21 punti, di cui ben 9 muri vincenti su un totale di 11 di squadra. Una prestazione difensiva monumentale, che ha messo in difficoltà le avversarie nei momenti chiave del match.

Accanto a lei, Martina Brogliato ha garantito una solidità difensiva di alto livello, che ha consentito di costruire azioni efficaci e dare continuità al gioco. In doppia cifra anche Mazzaro (14) e Zingaro (10).

Sempre attenta la regia di Marta Roncato che con la sua lucidità e attenzione ha saputo orchestrare le varie fasi dell’attacco, coinvolgendo tutte le sue compagne e gestendo con esperienza i momenti più delicati.

Il ruolo degli errori avversari

Anche i 43 errori diretti del Club Italia hanno giocato un ruolo significativo nell’economia della partita, favorendo il ritmo di gioco della Fo.Co.L, che è stata brava a capitalizzare queste occasioni, soprattutto nei momenti di maggiore equilibrio.

Il successo non si misura solo dai numeri, ma anche dalla mentalità e dalla compattezza dimostrata in campo. La Fo.Co.L Legnano ha mostrato di essere una squadra in crescita, capace di affrontare le sfide con determinazione e concretezza. Con Mauro Tettamanti al timone, e un gruppo che sembra sempre più coeso, questa vittoria potrebbe rappresentare l'inizio di un nuovo corso, fatto di successi e soddisfazioni.

La prossima sfida contro Cabiate sarà un ulteriore banco di prova, ma la strada imboccata è quella giusta.

La cronaca della partita

Il primo set ha visto un inizio brillante di Giada Agazzi, che con i suoi muri (ben 3 in questa frazione) ha messo subito in difficoltà l’attacco del Club Italia. Marta Roncato ha orchestrato con attenzione il gioco, e con la concretezza delle attaccanti che ha garantito solidità nei momenti decisivi. Il set si è chiuso ai vantaggi, 27-25 per Legnano, grazie a un attacco preciso di Mazzaro.

Nel secondo parziale, la squadra di Mauro Tettamanti ha preso subito il controllo. Veronica Filippini è stata protagonista con colpi veloci e puntuali, supportata da Serena Zingaro, efficace sia in attacco che in difesa. Anche Martina Brogliato, con la sua costante presenza in difesa, ha mantenuto il gioco fluido, permettendo alla regia di Roncato di variare le soluzioni offensive. Legnano si è imposto 25-20, dimostrando solidità mentale.

Nel terzo set, il Club Italia ha reagito, spingendo forte con i propri attaccanti. Tuttavia, la Fo.Co.L non ha mai mollato, con grande energia in difesa e svariati contrattacchi. Nonostante la grinta messa in campo, il set è sfuggito di misura, chiudendosi sul 25-23 per le padrone di casa.

Nel set decisivo, Legnano ha mostrato carattere. Grande carattere offensivo con Mazzaro e Agazzi, quest’ultima insuperabile a muro (9 muri totali a fine gara). La solidità di Brogliato e il lavoro costante di Roncato hanno permesso di chiudere 25-20 e conquistare tre punti pesantissimi.

Voci biancorosse

Mauro Tettamanti:

"Siamo entrati in campo con l'idea di essere sereni e tranquilli, dopo aver lavorato tutta settimana anche sulla compattezza contro un avversario forte e che veniva da diverse vittorie con fiducia. Le ragazze sono state brave nel tenere i momenti difficili, quando loro hanno spinto, sono state calme e abbiamo reagito, quindi davvero complimenti alle ragazze"

Giada Agazzi: "È stata una partita molto tosta ma siamo state brave a porci in modo aggressivo fin da subito perché non era una squadra facile ma abbiamo avuto il carattere giusto per vincerla"