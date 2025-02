La doppietta di Toldo e la rete di Gatelli su rigore regalano tre punti al Magenta contro una Castellanzese che ha momentaneamente riaperto il match grazie al penalty di Chessa.

Tre punti casalinghi per il Magenta contro la Castellanzese

Partenza in salita per i neroverdi, che dopo un quarto d’ora si trovano sotto di due reti.

Ad aprire le marcature è il gol di Toldo, che sfrutta alla perfezione l’assist di Squitieri da destra e, con il piatto destro, insacca sotto misura alle spalle di Salina.

Passano quattro minuti e il Magenta raddoppia su calcio di rigore, conquistato da Lo Monaco, atterrato in area dal portiere neroverde; sul dischetto si presenta Gatelli che non sbaglia, nonostante Salina si tuffi dalla parte giusta ma senza riuscire a intervenire.

La Castellanzese reagisce prontamente, riaprendo il match sempre su rigore: questa volta è l’ex neroverde Raso a commettere fallo su Boccadamo. Dagli undici metri Chessa non sbaglia, lasciando immobile il portiere gialloblu.

Prima frazione di gioco che vede i neroverdi in avanti alla ricerca del pareggio, ma senza riuscire a creare azioni pericolose dalle parti di Salvato.

Il secondo tempo del match

Ripresa che inizia con il nuovo gol del Magenta dopo appena due minuti: lancio di Raso per Baldaro, che salta Boccadamo mettendo in mezzo di prima un pallone sul quale ancora Toldo si fa trovare pronto al centro dell’area piccola, per insaccare alle spalle di Salina.

Nuovamente Toldo sugli scudi, vicinissimo alla personale tripletta con una conclusione a incrociare che Salina riesce a intercettare e a deviare.

Nonostante una Castellanzese a trazione offensiva con gli inserimenti dalla panchina, i neroverdi non riescono a costruire ulteriori azioni pericolose.

Il tabellino della partita

CASTELLANZESE – MAGENTA 1–3 (1-2)

RETI: 11’ pt Toldo (M), 15’ pt rig. Gatelli (M), 20’ pt rig. Chessa (C), 2’ st Toldo (M)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati (14’ st Boix Garcia), Gritti, Bernardi; Rodolfo Masera (1’ st Zulli), Castelletto, Lacchini (14’ st Rusconi), Di Coste (5’ st Fiorella), Boccadamo; Chessa, Colombo (38’ st Serra). A disposizione: Poli, Pisan, Fall, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

MAGENTA (3-5-2): Salvato; Squitieri, Gatelli, Martinez; Baldaro (47’ st Bossi), Lavigna, Lo Monaco (21’ st Grandinetti), Raso (41’ st Mazzarani), Decio; Toldo (31’ s Valmori), Mascheroni (39’ st Calegari). A disposizione: Cucinotta, Brasolin, Belli, Grimaldi. Allenatore: Alessandro Lorenzi

ARBITRO: Alessandro Papagno di Roma 2; assistenti Alessandro Caricati di Conegliano e Marco Crostella di Foligno

AMMONITI: 37’ pt Decio (M), 41’ pt Di Coste (C), 9’ st Lo Monaco (M)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 1’ + 4’

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)