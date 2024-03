Sono ben tre i podi che i ragazzi della società Perseverant ASD di Legnano riescono a conquistare nella gara di Mortara.

Tre podi per i ragazzi della Perseverant

La gara si è svolta a Mortara nello splendido complesso “Palamasucchi” dedicato alla ginnastica artistica.

I ginnasti in gara per la società Perseverant ed allenati dal tecnico Riccardo Tosca, erano, per la classifica livello LE di specialità per attrezzo, il Senior Emad Elbana ed il Junior 2 Cristiano Donferri Mitelli.

Nella classifica all around, su tutti e sei gli attrezzi, Perseverant era in gara con l’allievo 2 Sergio Ponzelletti che gareggiava per il livello LD.

Emad sale sul secondo gradino del podio nella specialità volteggio riuscendo a fare un bel salto alto, preciso e ad elevato livello di difficoltà. Si piazza anche al terzo posto nella specialità parallele, mentre al corpo libero Emad ottiene il sesto posto non riuscendo ad eseguire al meglio il doppio raccolto che portava come elemento conclusivo dell’esercizio.

Gli altri risultati dei ginnasti legnanesi

Cristiano, pur eseguendo una gara corretta con grande concentrazione, non è riuscito ad ottenere un podio. Si piazza ottavo al volteggio, undicesimo al corpo libero e quattordicesimo alle parallele. Comunque bravo anche Cristiano che sicuramente ha capito dove poter migliorare per incidere maggiormente sui punteggi e per sperare in un crescente miglioramento nelle prossime competizioni.

Bravissimo Sergio che gareggiava per la classifica generale in tutti gli attrezzi. Sale sul podio al terzo posto. Sergio è in costante crescita e si sta impegnando al massimo in tutte le specialità per portare gli elementi proposti nei vari esercizi al massimo della precisione.

Riccardo è molto contento per il risultato di questi ginnasti, la società sta investendo molto cercando di dare il massimo supporto per poter lavorare al meglio e sostenere i ragazzi. I risultati stanno arrivando e si vedranno sicuramente anche in futuro grazie all’ottimo lavoro che i tecnici e tutto lo staff societario stanno portando avanti.