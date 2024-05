Da venerdì 3 maggio a domenica 5, la meravigliosa piscina di San Marino ha ospitato il settore nuoto sincronizzato della Rari Nantes Legnano per il “Trofeo Spring 2024”.

Trasferta vincente a San Marino per la Rari Nantes Legnano

Ben 53 società in gara e 1500 le atlete presenti, con la RNL che partiva con una formazione ridotta, cinque atlete, ma di grande qualità. Il commento di Cleofe Bonavia, responsabile di settore:

“Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, scendevano in acqua Andrea Maria Pantaleone e Gaia Farioli, con il doppio nella categoria junior Ex-Ago. Nonostante il livello alto e la concorrenza agguerrita, le nostre ragazze sono rimaste concentrate e hanno svolto uno splendido esercizio, portando a casa il terzo posto. La giornata di sabato è stata particolarmente pesante, per il numero di esercizi che le nostre ragazze avrebbero dovuto portare in gara. Subito in acqua il singolo di Giorgia Moroni, che ha ottenuto un buon punteggio, ma è rimasta poco soddisfatta della prestazione, sapendo di poter fare anche meglio”.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Grande determinazione per le atlete

Anche coach Cleofe Bonavia si è tuffata in vasca, per provare il singolo che porterà in gara ai Campionati Italiani Master di Riccione. Ecco il suo commento:

“Anche qui, la starting list era ricca di atlete di alto livello, ma l’esercizio è risultato convincente e i giudici l’hanno premiato con la medaglia d’argento”.

La mattinata di gare si è chiusa col trio composto da Gaia Farioli, Andrea Maria Pantaleone e Sophie Rallo, che ha emozionato l’allenatrice per “la determinazione a voler dare il massimo e la qualità con cui hanno svolto un esercizio tecnicamente molto complesso, che è valso loro un meritatissimo primo posto”.

Weekend concluso con il doppio

Il week-end di gare si è concluso col doppio Giorgia Moroni-Sophie Rallo che, nel tardo pomeriggio, hanno ottenuto quasi 60.000 punti nella competitiva categoria Assolute Ex-Ago.

Soddisfatti i tecnici Cleofe Bonavia e Giorgia Borsa, perché “dopo qualche rammarico nelle scorse gare, le ragazze hanno lavorato molto e reagito in modo esemplare, raggiungendo ottimi risultati. Per questo, noi allenatrici non possiamo che provare un’enorme soddisfazione e fare loro i complimenti. Ora non vediamo l’ora di chiudere la stagione con altre grandi emozioni”.