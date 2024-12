Nuova trasferta siciliana per i Knights di Legnano che arrivano a Ragusa per un classico testa-coda che risulta sempre scomodo e potenzialmente insidioso ma non questa volta che si c0onclude cin una vittoria importante.

Trasferta e vittoria in Sicilia per i Knights di Legnano

Legnano ha qualche problema fisico con Gallizzi, che sarà poi preservato per tutta la gara, e Sodero, mentre Ragusa è senza Gaetano e Ianelli.

La partenza è tutta a favore di Ragusa con le triple di Bertocco e Simon per il 6-0 iniziale; Legnano subisce, ma poi si sblocca con i canestri di Quarisa e inizia a registrare la difesa che abbassa subito le percentuali dei padroni di casa.

Il primo parziale biancorosso è di 1-15 con le triple di Oboe, Sodero e la schiacciata di Mastroianni.

Gloria segna dopo un timeout, ma la SAE Scientifica ormai ha in mano il ritmo della partita e con i punti di Scali, Raivio e Mastroianni allunga fino al 12-23 del 10’.

Il quarto decisivo è il secondo: Legnano concede solo 11 punti agli avversari e la partenza è shock per Ragusa.

Fernandez e la doppia tripla di Oboe scavano il primo solco fino al 14-32; Ragusa prova una reazione con la schiacciata di Vavoli, ma la nuova tripla di Agostini, le due di Mastroianni e quella di Raivio lanciano i Knights fino al 21-45, prima della chiusura del quarto sul 23-48 che mette in mano a Legnano le chiavi della partita.

La seconda parte della partita

Alla ripresa dei giochi c’è un evidente, e forse preventivabile, calo di concentrazione dei Knights con la Virtus che apre un primo parziale di 7-0 con Simon e Kosic, che Legnano riesce a contenere con Quarisa, Mastroianni, Oboe e Raivio, prima che Ragusa ci provi ancora con Erkmaa e Bertocco per il 41-57.

Legnano risponde con la fiammata di Fernandez che mette un gioco da 3 punti e la tripla del 41-65, con il quarto che si chiude in maniera favorevole per Ragusa con l’8-0 finale del 49-65.

Legnano riapre con la tripla di Scali e il canestro di Mastroianni del nuovo +21, Scali e Quarisa firmano il +25 e con i liberi del 49-77 di Sodero, Legnano archivia la pratica anche se rimangono 7 minuti abbondanti di gioco.

Il finale di partita non regala particolari brividi e vede i primi punti di Lavelli in serie B dal tiro libero con la gara che si chiude sul 67-90.

Una partita che è risultata facile dal punto di vista numerico, ma per merito di una solida difesa legnanese che, soprattutto nel secondo periodo, ha tenuto a soli 11 punti i padroni di casa, assicurandosi un vantaggio importante da gestire poi nel resto della gara.

Settimana di lavoro per recuperare gli acciaccati e poi “febbre del sabato” sera per i Knights che giocheranno contro San Vendemiano nella Vintage Night organizzata dalla società.

Il tabellino della partita

VIRTUS RAGUSA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 67-90 (12-23, 11-25, 26-17, 18-25)

Virtus Ragusa: Nicolò Bertocco 23 (2/6, 5/10), Mirko Gloria 15 (5/13, 1/1), Davide Vavoli 11 (5/10, 0/3), Ugo Simon 8 (1/4, 2/5), Zan Kosic 6 (3/7, 0/3), Hugo Erkmaa 4 (0/2, 1/2), Francesco Piscetta 0 (0/1, 0/0), Enrico Antonio Mirabella 0 (0/0, 0/0), Giovanni Tumino 0 (0/0, 0/0), Giovanni Ianelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Mirko Gloria, Ugo Simon 7) - Assist: 19 (Zan Kosic 9)

SAE Scientifica Legnano: Mattia Mastroianni 18 (3/5, 4/5), Francesco Oboe 13 (2/6, 3/3), Andrea Quarisa 12 (5/7, 0/0), Pietro Agostini 12 (1/5, 3/8), Nik Raivio 10 (3/9, 1/2), Guido Scali 9 (2/6, 1/1), Francisco Fernandez 9 (1/1, 2/2), Guglielmo Sodero 5 (0/2, 1/3), Tommaso Lavelli 2 (0/0, 0/0), Ezio Gallizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 39 5 + 34 (Pietro Agostini 15) - Assist: 21 (Francesco Oboe 8)