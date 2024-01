Trasferta amara per la Fo.Co.L. in Piemonte

Non sorride la trasferta piemontese di Volpiano alla Fo.Co.L Legnano che torna dal Palasport Unità d'Italia con 1 solo punto, con l'unica consolazione di aver allungato in classifica sulla prima inseguitrice Don Colleoni Trescore, sconfitta 3-0 a Torino da Parella.

Trasferta amara in Piemonte per la Fo.Co.L.

Peccato per l'epilogo dell'incontro che ha visto una Fo.Co.L spavalda e cinica nei primi due set, dominati in lungo e in largo e chiusi con rispettivamente 13 e 9 punti di vantaggio sulle avversarie.

Fil rouge che sembrava netto e invece si sa, lo sport regala sempre nuove emozioni ed ecco le padrone di casa tornare in campo nel terzo set con un piglio diverso e provare fin da subito ad imporre il proprio ritmo.

Volpiano resta quindi avanti per tutto il set, mantenendo mediamente 5 lunghezze sulle ospiti e andando al cambio campo proprio sul 20-15.

Pronta e spietata arriva la reazione di una Fo.Co.L che si ripresenta sul terreno di gioco ben determinata ad archiviare la pratica: avanti 7-1, Legnano pare poter tenere in pugno la frazione ma le torinesi inanellano due break che permettono loro di riprendersi l'equilibrio sul 12-12. A questo punto Bazzarone e compagne premono forte sull'acceleratore ma impattano ugualmente sulla controffensiva legnanese (17-21).

A Legnano però non bastano questi 4 punti di vantaggio, perché Volpiano, spinta dalla centrale Zamboni, che piazza a terra 4 punti praticamente di fila, rientra in carreggiata, mette la freccia e sorpassa, andando ad annullare tre match point alla Fo.Co.L, per poi prolungare le sorti dell'incontro al tie break.

Le sorti dell'incontro al Tie break

Il quinto set ha fasi altalenanti, con Volpiano brava nel partire con un parziale favorevole (3-0), poi sorpasso legnanese (4-3) e fase di studio a seguire, punto a punto fino al 9-8 legnanese, ribaltato da Volpiano (11-9).

La Fo.Co.L riesce solo ad avvicinarsi alle avversarie che riescono a chiudere sul +3.

Per la squadra di coach Turino top scorer Mazzaro con 30 punti, seguita in doppia cifra da Zingaro (18), Moroni (16) e Carcano (10).

Per le Coccinelle grande prova a muro, con ben 17 block-in durante l'incontro.

Ora doppio turno di sosta per permettere lo svolgimento della Coppa Italia di categoria, poi ritorno in campo ancora nel torinese, a Moncalieri, il 10 febbraio.

Il tabellino della partita

Savis Volpiano-Fo.Co.L Legnano 3-2

(12-25, 16-25, 25-20, 26-24, 15-12)

Savis Volpiano: Andreotti 16, Todesco, Costanzo (L), Puglisi (L), Re Martina 10, Neffati, Perfetto, Cirelli, Isoldi, Ballesio, Zamboni 17, Gaye 12, Bazzarone (C) 2, Re Valentina 14, Tacchini. Allenatore: Becca. Assistente: Dallomo.

Note: 5 ace (9 errori in battuta), 54% in ricezione (29% perfetta), 33% in attacco, 9 muri.

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 11, Monni, Angelinetta 1, Moroni 16, Dall'Orso, Aliberti 9, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C), Mazzaro 30, Roncato 4, Zingaro 18. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 13 ace (7 errori in battuta), 67% in ricezione (43% perfetta), 37% in attacco, 17 muri.