Tra l'Arconatese e la Castellanzese si chiude sul 2 a 2

La Castellanzese impatta 2-2 con l'Arconatese. Doppio squillo di Chessa, l'Arconatese risponde con Pelamatti e Coulibaly.

Una doppietta di Chessa apre e chiude il match che la Castellanzese pareggia in casa 2-2 con l'Arconatese; il numero sette neroverde sblocca il match a metà primo tempo, con gli avversari che dapprima pareggiano con Pelamatti e successivamente passano in vantaggio grazie alla rete di Coulibaly.

Nella ripresa ancora Chessa trova il 2-2, risultato che non cambia più fino al triplice fischio finale.

Partita viva fin dalle battute iniziali, con la Castellanzese in pressione offensiva costante per cercare lo spazio giusto nella retroguardia avversaria.

La nuova formazione di Mister Mangone parte bene e trova il vantaggio con Chessa: recupero a centrocampo e palla per Di Coste, il numero 28 neroverde - vedendo che Colombo è in posizione di fuorigioco - premia il taglio del numero 7 che, con un elegante scavetto, porta in vantaggio i suoi.

La risposta dell’Arconatese non si fa attendere, con il cross da sinistra di Menegazzo a pescare Coulibaly in mezzo all’area piccola; il colpo di testa dell’attaccante è preciso e angolato, ma Salina si allunga e devia la sfera.

L'Arconatese trova ulteriormente il modo di reagire dopo pochi minuti; sugli sviluppi di un lancio lungo, Pelamatti trova il guizzo giusto per battere Salina e riportare il match in parità.

Uno-due Arconatese, che un minuto dopo passa in vantaggio: altro lancio lungo, questa volta a smarcare Coulibaly: conclusione di sinistro nell'area piccola e vantaggio oroblu.

Il secondo tempo della partita

Nel secondo tempo, forte anche dei cambi, i neroverdi attaccano, creando occasioni con Colombo e Chessa, senza trovare però la via del gol.

L'Arconatese prova a chiudere la partita, mettendo pressione alla retroguardia di casa con Gyimah e Coulibaly.

Prova a suonare la carica ancora Chessa con un bel tiro a giro dal vertice sinistro dell’area che però scende solo dopo aver oltrepassato la traversa.

Neroverdi che ci credono, con Mario Chessa sugli scudi, bravo a riportare in parità il match al ventiquattresimo: Lacchini lancia dalla linea laterale, Chessa si inserisce alle spalle di Del Carro e con un perfetto tocco sotto misura mette alle spalle di Santulli.

Con i cambi in attacco dei padroni di casa - Boix Garcia per Colombo e Padovan per Chessa - e conseguentemente in difesa degli ospiti con gli ingressi di Mocchetti e Alberton, la partita trova equilibrio e il ritmo si abbassa.

Nelle fasi finali è l’Arconatese ad attaccare ed impensierire la Castellanzese, che però si difende fino al fischio finale, con le squadre che rientrano negli spogliatoi con il punteggio di 2-2.

Il tabellino della partita

CASTELLANZESE – ARCONATESE 2–2 (1-2)

RETI: 28’ pt Chessa (C), 34’ pt Pelamatti (A), 36’ pt Coulibaly (A), 24’ st Chessa (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Robbiati, Gritti, Rusconi; Fiorella (1’ st Zulli), Castelletto, Lacchini, Di Coste, Boccadamo; Chessa (35’ st Padovan), Colombo (41’ st Boix Garcia). A disposizione: Poli, Pisan, Fall, Serra, Cesari, Amato. Allenatore: Amedeo Mangone

ARCONATESE (3-5-2): Santulli; Airaghi (34’ st Mocchetti), Vavassori, Del Carro; Gyimah, Nacci (35’ st Alberton), Cavagna, Sette, Menegazzo; Pelamatti (35’ st Di Maira), Coulibaly. A disposizione: Pedotti, Luoni, Medici, Nzala Kabala, Polese, Mollica. Allenatore: Giovanni Livieri

ARBITRO: Stefano Laugelli di Casale Monferrato; assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Albulen Muca di Alessandria

AMMONITI: 18’ st Boccadamo (C)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 1’ + 4’