Tour de force per il Legnano Baseball under 12

Dopo la sosta per il torneo delle regioni l’Under 12 del Legnano Baseball è tornata a giocare in campionato e la prima partita è stata contro il Rho squadra che guida il girone.

Tour de force per il Legnano baseball

La partita è subito in salita, in pedana di lancio Federico Mangano, ricevuto da Mikele Natalini, fatica a tenere sotto controllo i battitori del Rho che infatti riescono a battere e a segnare punti, nonostante alcune buone giocate difensive come le belle assistenze di Andrea Lagreca che dalla terza riesce a tirare in prima permettendo a Nina Giampietro l’eliminazione di due corridori.

Nei nostri turni in battuta non riusciamo a produrre valide , anche perché i lanciatori del Rho lavorano bene e la loro difesa è attenta e non ci permettono di arrivare a segnare punti.

Purtroppo solo nell’ultimo inning, quando il Rho ha già segnato 8 punti, riusciamo a portare a casa 3 punti.

Risultato finale: Legnano 3 - Rho 8

La seconda partita contro Rho

La seconda partita è stata un infrasettimanale per l’ultima gara del girone di ritorno, anche se dobbiamo ancora recuperare quella con Lodi, che giochiamo in trasferta contro il Milano 46 Red.

Ci presentiamo nel capoluogo contati, in 9 con il prezioso aiuto di Samuela Giavarini del softball.

Nel caldo pomeriggio di Milano i nostri ragazzi partono un po’ disattenti, con piccoli errori in difesa ed anche in battuta dove le mazze girano ma non in maniera efficace tanto che il primo inning termina 4 a 1 per il Milano 46.

Dal secondo inning cominciamo ad essere più incisivi nel box di battuta con un bel doppio di Samuela Giavarini, che poi riesce anche a segnare il punto, anche se la difesa avversaria riesce a controllare bene e a contenere il nostro attacco.

Dalla pedana di lancio Federico Mangano trova la quadra e controlla le mazze milanesi, ma in difesa commettiamo qualche errore di troppo ed alcune incertezze permettono alla squadra milanese di portare a casa altri punti.

Alla fine del terzo inning successivi portiamo a casa solo 2 punti, mentre Milano altri 4.

Nel 4° e nel 5° inning i nostri battitori mettono a segno bei colpi, come l’home run interno di Nina Giampietro e il triplo di Federico Mangano che ci permettono di segnare e portarci a 10 punti, a pari con Milano.

È in difesa che ci manca sempre qualcosa, palle battute che non riusciamo a controllare, alcune che bucano la nostra difesa e le incertezze in alcune giocate che permettono ai nostri avversari di correre sulle basi.

Ed è proprio su una delle incertezze in difesa che il Milano 46 segna il punto della vittoria nel 5° inning.

Da segnalare una bella presa al volo di Samuela Giavarini su una gran battuta ed una bella presa al volo in foul del ricevitore Mikele Natalini su battuta a campanile dietro casa base.

Risultato finale

Legnano 10 - Milano 46 Red 11

Adesso ci aspetta il recupero della partita con Lodi che giocheremo sabato 1 luglio fuori casa.