Torneo Winter club: buona prestazione della ginnaste della Skill

Domenica 22 ottobre a Desio sono scese in pedana 4 squadre nel torneo winter club dove le ginnaste di Canegrate della Skill hanno testato gli esercizi in vista della prova nazionale del prossimo dicembre.

Torneo winter club: buona prestazione della Skill

È stato un inizio positivo in una competizione di alto livello, con tante conferme e nuovi stimoli per proseguire con il lavoro in vista della seconda prova.

Le allieve Eleonora Baratto, Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo fanno il loro esordio nella categoria LC portando a termine buone esecuzioni. In classifica generale ottengono il 7° posto; a livello individuale ottime le prove di Ginevra che conquista il 4° punteggio alla palla e di Giorgia che ottiene il 2° punteggio al cerchio.

La buona prova nella categoria Open

Nella categoria Open buona la prova di Martina Colombo, Sara Messina, Rachele Monaco e Carolina Toso che chiudono in 8a posizione con ampi margini di miglioramento.

Fuori classifica a causa di un infortunio, la squadra composta da Melania Lauria, Emma Parini e Luna Paties-Montagner che negli esercizi presentanti ottiene ottimi riscontri in termini di punteggio con Melania 1a alla fune e 2a al cerchio e con Emma 4a alla palla.

Chiusura della giornata con la squadra LD Open

Chiude la giornata di gara la squadra LD Open che ottiene il 7° posto con buone esecuzioni di Carolina Cappellotto, Aurora Carini, Giulia Fanizzi, Noemi Turchetti e Ester Sartorelli.

Tra un mese rivedremo queste ginnaste impegnate nella seconda prova a Capriolo.

Nel frattempo, settimana prossima, tutta la famiglia Skill sarà impegnata a tifare per Santalini Elisa e Nebuloni Sofia nella Fase di Zona Tecnica del campionato di specialità Gold.