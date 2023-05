Tommaso Pucci è tre volte campione d'Italia

Termina nel migliore dei modi la stagione di Tommaso Pucci il giovanissimo atleta della Versus Legnano che conquista tre ori ai campionati nazionali.

Alle finali dei campionati nazionali unificati di sport da combattimento svoltasi a Milano il diciassettenne allievo del Maestro Guido Colombo ha infatti conquistato l’Oro in tutte le 3 discipline in cui gareggiava: MMA Light, Grappling e Kickboxing Light (regole K1). La degna conclusione di un’annata che lo aveva già visto conquistare il titolo europeo juniores di MMA Light e salire sul podio (primo legnanese nella storia) ai campionati italiani di lotta greco romana con uno storico Bronzo conquistato dopo solo pochi mesi di preparazione.

Ovvia quindi l’esultanza del team di Via Giusti 1.

“È sempre una grande gioia – commenta il M° Colombo – raccogliere in gara i frutti del tanto duro lavoro fatto in palestra. A questo nel caso di Tommaso si aggiunge la consapevolezza di aver scoperto un grande talento e di vedergli incarnare la nostra filosofia ovvero lo studio del combattimento a 360 gradi. Con i suoi successi in ben 4 discipline diverse nell’arco della stagione Pucci ha dimostrato che si può fare e con grandi risultati”.