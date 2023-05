Tommaso Pucci conquista tre ori nel combattimento

Altre tre medaglie d’Oro arricchiscono il già ricco medagliere di Tommaso Pucci, il giovanissimo atleta di sport da combattimento della Versus Legnano.

Tre medaglie d'oro per Tommaso Pucci

Nella terza tappa dei campionati nazionali svoltasi a Leinì (TO) è infatti salito sul podio in ben 3 diverse categorie. Ha vinto nella – 84 KG di grappling (un tipo di lotta senza kimono) e nella stessa categoria nelle MMA sia tra gli Juniores sia tra i Seniores (avendo 17 anni il regolamento gli permetteva di gareggiare in entrambe le classi d’età). Una performance straordinaria che gli è valsa il premio come miglior atleta di tutta la manifestazione.

Compressibile quindi l’entusiasmo nella palestra di Via Giusti 1 a Legnano anche se il DT, il M° Guido Colombo, ricorda che la stagione è tutt’altro che conclusa.

“Tra maggio e giugno – spiega Colombo – abbiamo il culmine dell’attività con l’assegnazione dei titoli nazionali. In particolare nelle prossime 6 settimane Tommaso sarà impegnato in ben 3 gare, una ogni 15 giorni, e sempre in più categorie. È un tour de force molto pesante ma abbiamo grande fiducia nei suoi mezzi atletici oltre che tecnici”.

Per seguire le imprese di Tommaso Pucci e degli altri atleti della Versus si può visitare il sito www.team-versus.com o seguire Versus Legnano sui social.