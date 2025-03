Sabato 22 marzo resterà una data memorabile per la The King Fight Club e per tutti gli appassionati di sport da combattimento locali. Durante l'evento The Arena, nella prestigiosa cornice del Casinò di Campione d'Italia, due giovani talenti del team di Garbagnate Milanese hanno scritto una pagina di storia.

The King fight club di Garbagnate conquista i titoli di campione mondiale e italiano

Nicolas AK47 Novati ha conquistato il titolo mondiale WKU nella categoria - 67Kg con una prestazione straordinaria, vincendo alla prima ripresa per KO. Una vittoria fulminea, frutto di determinazione, preparazione e talento puro, che ha acceso l’entusiasmo del pubblico presente.

Non da meno è stata l’impresa di William Di Loreto, che si è laureato campione italiano al termine di un match combattuto e avvincente. La sua determinazione e il cuore messo sul ring hanno dimostrato ancora una volta il valore degli atleti cresciuti nella palestra cittadina.

Due cinture, due sogni che si avverano sotto la guida di Marco "The King" Re, allenatore e fondatore di queta prestigiosa realtà (The King Fight Club) che ha portato Garbagnate Milanese in cima al mondo.