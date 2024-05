Buon risultato per il Legnano Kemind che si è imposto domenica 17-10 sul Vercelli ma nonostante la vittoria ci sono stati aspetti negativi.

Terzo successo stagionale per il Legnano Kemind

I biancorossi, al terzo successo stagionale in altrettante partite, hanno battuto poco e hanno collezionato sei errori, troppi se si vuole puntare in alto. Fino al quinto inning Legnano conduceva per 13-2 ma poi ha dovuto rimboccarsi le maniche dopo la rimonta ospite.

Ci sono ancora molti alti e bassi e l'obiettivo deve essere quello di lavorare per trovare continuità all'interno della partita.

Le note positive sono rappresentate sul monte dal partente Filippo Toniolo e dal rilievo che ha chiuso la partita, Francesco Capparelli. Da segnalare anche un triplo di Carlos Medina.